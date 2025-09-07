به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمد لائینی صبح یکشنبه در آئین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه امام علی (علیهالسلام) ساری با ضمن تبریک هفته وحدت، بر اهمیت وحدت میان امت اسلامی و پرهیز از اختلاف تأکید کرد.
وی با اشاره به وجود مذاهب مختلف در درون امت اسلامی اظهار داشت: امت اسلامی به جای اختلاف، باید امت واحده و ید واحده شود. این چیزی است که خداوند و پیامبر اسلام از ما میخواستند.
آیتالله محمدی لائینی افزود: دشمنان با ایجاد گروههایی مانند داعش، وهابیها، تکفیریها و القاعده تلاش میکنند مسلمانان را علیه یکدیگر بشورانند و از کشته شدن هر مسلمان خوشحال میشوند.
وی نبود نگاه وحدتی را علت اصلی این تفرقه دانست و جریانهای فکری و عقیدتی مانند انجمن حجتیه و جریان شیرازیها در شیعه و گروههای تکفیری و وهابی در اهل سنت را نمونههایی از این اثرات دشمنان معرفی کرد.
وی همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری این گروهها را «شیعه انگلیسی» و «سنی آمریکایی» خواند و تأکید کرد: هدف دشمنان این است که گفتار ما علیه خودمان باشد.
نماینده ولی فقیه در مازندران بر اهمیت فضای علمی در حوزههای علمیه تأکید کرد و گفت: حوزه باید محل بحث علمی، تقوا، تزکیه و بصیرت انقلابی باشد، نه بیتفاوتی یا ضدانقلابیگری.
وی همچنین نظم، انضباط و وقتشناسی را از دروس نماز اول وقت خواند و از مدیران حوزه خواست برنامههای سال تحصیلی را با رعایت این اصول برگزار کنند.
آیتالله محمدی لائینی در بخش پایانی سخنان خود، دعا را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: ما در یک اقیانوس طوفانی حرکت میکنیم و دشمن همچنان تهدید میکند.
