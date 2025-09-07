  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵

کمبود روحانی مبلغ و مداح در شهرستان گچساران

کمبود روحانی مبلغ و مداح در شهرستان گچساران

دوگنبدان-رئیس اداره تبلیغات اسلامی گچساران از کمبود روحانی در مساجد روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود اندیشه عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: کمبود روحانی در مساجد روستاهای شهرستان گچساران وجود دارد که رفع ابن مشکل ابتدا باید زیر ساخت فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان گچساران ٨۵ مسجد وجود دارد، افزود: تنها ۳۰ روحانی در این مکان‌ها به امر تبلیغ مشغول هستند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گچساران تعامل با مردم و ادارات و مردم سازی برنامه‌های تبلیغات را از رویکردهای این سازمان عنوان کرد و گفت: یکی از وظایف مهم ما توانمند سازی ائمه جماعات است که بتوانند مردم را برای حداکثری در مساجد جذب کنند.

حجت الاسلام اندیشه تصریح کرد: در راستای توانمند سازی ائمه جماعت شهرستان از یک روحانی هم استانی ساکن استان قم دعوت کردیم که به زودی در جلسات روحانیون شرکت خواهد کرد.

وی همچنین از ساماندهی مداحان در بخش کانون مداحی شهرستان گچساران خبر داد.

کد خبر 6582539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها