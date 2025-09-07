به گزارش خبرنگار مهر، سید وهاب میررکنی، برنده جایزه مصطفی (ص) در سال ۲۰۲۵، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جایزه مصطفی (ص) بر توسعه علمی کشورهای اسلامی اظهار کرد: جایزه مصطفی حرکت مثبتی است، زیرا به اعتلای علم در این حوزه‌ها کمک می‌کند. البته این به‌تنهایی کافی نیست و باید در نقاط مختلف نیز اقدامات مشابهی انجام شود. مزیت این جایزه این است که کارهای ارزشمندی که در این زمینه‌ها انجام شده، بیشتر دیده و به شکل عمومی‌تر معرفی می‌شود. این مسئله باعث می‌شود دانشجویان انگیزه بیشتری برای فعالیت در این عرصه پیدا کنند.

میررکنی با تأکید بر اهمیت ارتباطات علمی خاطرنشان کرد: شبکه‌سازی که در قالب جایزه مصطفی انجام شده، فرصتی برای آشنایی بیشتر با دانشمندان فراهم می‌کند. نمی‌توانم بگویم این شبکه‌سازی به‌تنهایی کافی است یا نه، اما می‌دانم که اصل شبکه‌سازی بسیار مهم است؛ چراکه ارتباطات علمی نقش کلیدی دارد.

این دانشمند ایرانی افزود: ارتباطات علمی باید میان کشورهای اسلامی گسترش یابد و هم با دیگر کشورها برقرار شود. روش‌های زیادی برای همکاری علمی و مشترک در نگارش مقالات و دیگر فعالیت‌ها وجود دارد و لازم است این ارتباطات در اولویت قرار گیرند. آنچه می‌توانم به‌طور کلی بگویم این است که اصل ارتباطات و شبکه‌سازی علمی، از مهم‌ترین عوامل پیشرفت در این حوزه است.