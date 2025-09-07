ثبت ۶۳۰ کانون فرهنگی هنری مساجد در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر ظهر یکشنبه در جریان دیار معاون فرهنگی ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور با مدیران کانونهای مساجد استان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۳۰ کانون فرهنگی هنری مساجد در استان به ثبت رسیده است، افزود: این کانونها بر مبنای کتابخوانی، فعالیتهای هنری و مهمتر از همه فعالیتهای قرآنی حرکت میکنند.
کیامهر اذعان کرد: طی دو ماه اخیر ۸۰ بازدید از کانونهای فرهنگی هنری مساجد انجام شد که از نزدیک در جریان روند فعالیت کانونهای مساجد روستاها قرار گرفتیم.
وی یادآور شد: تمامی اعضای این کانونها در نقاط روستایی علیرغم کمبود امکانات و بودجه با انگیزه فراوان برای فعالیتهای فرهنگی تلاش میکنند.
وی اضافه کرد: تلاش برای جذب جوانان به سمت مساجد از اهداف ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کردستان است اما مرزی بودن استان میطلبد که حمایت بیشتری از کانونهای مساجد انجام گیرد.
در این دیدار که به مناسبت هفته وحدت انجام شد، مدیران مؤسسات و کانونهای فرهنگی هنری مساجد مشکلات خود را مطرح کردند.
