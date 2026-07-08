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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

پورذهبی: جامعیت شخصیتی امام شهید رمز ماندگاری او میان رهبران جهان است

پورذهبی: جامعیت شخصیتی امام شهید رمز ماندگاری او میان رهبران جهان است

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تشریح ابعاد شخصیتی امام شهید، جامعیت علمی، اخلاقی، مدیریتی و انقلابی وی را عامل ماندگاری او در میان رهبران جهان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی در نشست تبیین «جامعیت شخصیت امام شهید در میان رهبران جهان» که صبح چهارشنبه در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته امام شهید، تواضع و اخلاق‌مداری بود؛ به گونه‌ای که همواره بر پذیرش احتمال خطا و پرهیز از تکرار اشتباه تأکید داشت و این روحیه، نشانه‌ای از اخلاص و مسئولیت‌پذیری ایشان بود.

وی با اشاره به ابعاد علمی و فرهنگی شخصیت امام شهید افزود: تسلط بر حوزه‌های مختلف فرهنگی، آشنایی با ادبیات، هنر، کتاب و مسائل اجتماعی، در کنار پرهیز از اظهار نظرهای غیرکارشناسی در حوزه‌هایی که تخصص نداشت، از ویژگی‌های ممتاز این شخصیت بود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ادامه داد: اداره یک کشور در شرایط دشوار، نیازمند مدیریتی مدبرانه، صبر، آینده‌نگری و قدرت تصمیم‌گیری است و امام شهید در سال‌های مسئولیت خود این ویژگی‌ها را به خوبی به نمایش گذاشت.

پورذهبی: جامعیت شخصیتی امام شهید رمز ماندگاری او میان رهبران جهان است

حکمت و شجاعت در تصمیم‌گیری

حجت‌الاسلام پورذهبی، حکمت را از مهم‌ترین شاخصه‌های شخصیتی امام شهید عنوان کرد و گفت: این ویژگی تنها در سخن گفتن خلاصه نمی‌شد، بلکه در رفتار، شیوه مدیریت بحران‌ها و نحوه مواجهه با حوادث نیز نمود داشت.

وی با اشاره به اهمیت شجاعت در مدیریت جامعه افزود: اتخاذ تصمیم‌های بزرگ در شرایط حساس، نیازمند روحیه‌ای شجاع و استوار است و امام شهید در مقاطع مختلف، این ویژگی را در عمل اثبات کرد.

وحدت‌آفرینی؛ محور اصلی مدیریت

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، نگاه وحدت‌آفرین را از دیگر ویژگی‌های برجسته امام شهید برشمرد و اظهار کرد: ایشان همواره بر انسجام ملی، پرهیز از اختلاف‌افکنی و مقابله با تنش‌های سیاسی و اجتماعی تأکید داشت و وحدت را سرمایه اصلی کشور می‌دانست.

وی افزود: ایجاد همدلی میان اقشار مختلف جامعه و فراهم کردن زمینه حرکت کشور در مسیر اهداف کلان، از مهم‌ترین رویکردهای مدیریتی این شخصیت بود.

پورذهبی: جامعیت شخصیتی امام شهید رمز ماندگاری او میان رهبران جهان است

عشق به ایران و روحیه استکبارستیزی

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به روحیه میهن‌دوستی و استکبارستیزی امام شهید گفت: دفاع از منافع ملی، حفظ هویت ایرانی ـ اسلامی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری از شاخصه‌های بارز ایشان بود.

وی همچنین به توانایی امام شهید در مدیریت شبکه‌های انسانی و ایجاد هماهنگی میان نیروهای مختلف اشاره کرد و افزود: این ظرفیت مدیریتی، نقش مهمی در پیشبرد اهداف نظام و عبور از شرایط پیچیده و دشوار کشور داشت.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان تأکید کرد: تبیین ابعاد شخصیتی و مدیریتی امام شهید برای نسل جوان، می‌تواند زمینه شناخت بهتر الگوهای موفق مدیریت اسلامی و انقلابی را فراهم کند.

کد مطلب 6882313

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