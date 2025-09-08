«معیشت»، «بیکاری» و «اقتصاد» شاه بیت مشکلات لرستان!

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان لرستان، با پیشینه‌ای کهن و مردمانی سخت‌کوش و طبیعتی بکر، امروز در گردابی از چالش‌های اقتصادی و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در میان تمامی مسائل، سه کلیدواژه به شکلی گریزناپذیر و عمیقاً درهم‌تنیده، در کانون مشکلات این دیار قرار گرفته‌اند: «معیشت»، «بیکاری» و «اقتصاد». این سه، نه‌تنها به‌عنوان مشکلاتی مستقل، بلکه به‌مثابه حلقه‌های یک زنجیره، استان را در وضعیتی دشوار قرار داده‌اند.

«بیکاری» چالش بزرگ لرستان

محوری‌ترین مطالبه لرستان و لرستانی‌ها همواره مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال بوده است، مسئله و چالشی که طی سال‌های گذشته هر روز بر عمق آن افزوده‌شده و همچنان زخم‌های حوزه صنعت و تولید آن را تشدید می‌کند.

عدم بهره‌برداری از واحدهای بزرگ صنعتی، تعطیلی صنایع موجود، سنتی بودن بخش کشاورزی و غفلت از ظرفیت‌های حوزه گردشگری تنها بخشی از مشکلاتی است که بر بیکاری لرستانی‌ها دامن می‌زند.

آمار بالای بیکاران در لرستان (عمدتاً شامل قشر جوان و تحصیل‌کرده)، قرارگیری در جمع استان‌های صدر جدول بیکاری کشور، خلأ کارآفرینی و توجه به مشاغل خانگی، حوزه مهارت‌آموزی و تربیت نیروی کار ماهر، آموزش‌دیده و متخصص و تقویت فرهنگ کار از جمله چالش‌های و دلایل نرخ بالای بیکاری در لرستان است.

مهاجرت سالانه ۱۲ هزار نفر از لرستان

لرستان به‌عنوان یکی از استان‌های پرظرفیت و با پتانسیل فراوان خدادادی در حوزه‌های کشاورزی، معدن، گردشگری و … محسوب می‌شود که متأسفانه به‌واسطهٔ عدم مدیریت قوی و کارآمد در سالیان گذشته همواره به‌عنوان استانی با داشتن بالاترین نرخ بیکاری، مهاجرت، تورم و… شناخته‌شده است.

جمع شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری بالا، میزان سرمایه‌گذاری پایین، تورم بالا، قرارگیری در فهرست استان‌های با نرخ اشتغال ناقص و … به‌راحتی می‌تواند اوضاع اقتصادی نامناسبی را در یک استان رقم بزند؛ و همه این مصائب موجب رقم‌خوردن نرخ بالای مهاجرت می‌شود.

به گفته مسئولان سالانه ۱۲ هزار نفر از لرستان مهاجرت می‌کنند.

وضعیت بد شاخص‌های اقتصادی لرستان

همچنین تورم، وضعیت بد اقتصادی در لرستان (بالابودن شاخص فلاکت)، تورم فزاینده در بخش مسکن لرستان، ضعف نظارت بر بازار و توزیع کالا و اقلام اساسی، احتکار و گران‌فروشی اصناف از دیگر مسائل استان است که پیگیری و رفع آن‌ها موردتأکید مردم و کارشناسان قرار دارد.

نبود زیرساخت‌های آب، راه، برق، گاز، مدرسه و … در برخی مناطق و روستاهای استان، پایین‌بودن سرانه‌ها در شهرستان‌های مختلف در بخش‌های مختلف آموزشی، درمانی، فضای سبز، ورزشی و غیره، از دیگر مشکلات لرستان است.

«گردشگری» و «کشاورزی» قابلیت‌های شکوفا نشده لرستان

وجود پروژه نیمه‌تمام در لرستان از دیگر چالش‌های پیشروی توسعه این استان است که علاوه بر ایجاد مسائل اقتصادی موجب تحت‌الشعاع قرارگرفتن اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی شده است.

چالش‌های مختلف حوزه «کشاورزی» به‌عنوان پایه اقتصاد لرستان و «گردشگری» به‌عنوان قابلیت شکوفا نشده استان از دیگر مشکلات معیشتی و اقتصادی استان لرستان است

مشکلات حوزه صنعت استان لرستان هم از زخم‌های تاریخی این دیار است، وضعیت کارخانه سیمان، بلاتکلیفی پروژه‌های فولادی، معطلی طرح‌های بزرگ صنعتی مانند لاستیک‌سازی، خصوصی‌سازی غیراصولی در برخی واحدهای صنعتی مانند پارسیلون تنها بخشی از مسائل این حوزه است.

برنامه توسعه‌ای استاندار برای نجات لرستان از وضعیت بد اقتصادی!

سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به لحاظ اشتغال و توسعه اتفاقات خوبی در لرستان رقم نخورده و این امر مردم را رنج می‌دهد، اظهار داشت: باتوجه‌به ظرفیت‌هایی که در استان وجود دارد، در بدو ورود اولویت‌هایی را برای استان تعیین کردیم تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.

وی با بیان اینکه باید متفاوت از گذشته عمل کنیم، در ۴۰ سال گذشته علی‌رغم همه داشته‌هایی که لرستان دارد معمولاً آخر جدول بوده است، عنوان کرد: در این راستا خودباوری و متفاوت از گذشته عمل‌کردن ملاک عمل ما بوده است.

استاندار لرستان با اشاره به دعوت همه متنفذان و کسانی که دل در گرو توسعه لرستان دارند برای تحقق منافع مردم، بیان داشت: وفاق حول منافع مردم موردتأکید جدی من در استان است، مهم نباشد که کی در کجا قرار می‌گیرد، مهم این باشد که کی بهتر می‌تواند خدمت به مردم کند و مدیران کارآمد و شایسته مسئولیت بگیرند و استان را باخرد جمعی اداره کنیم.

شاهرخی با تأکید بر بهره‌گیری از نخبگان و صاحب‌نظران، ادامه داد: در این راستا دستور دادم که متولیان امر برنامه اجرایی، راهبردی و عملیاتی را برای پنج سال پیشرو و منطبق بر برنامه هفتم توسعه کشور تنظیم کنند، در این راستا بیش از هزار نفرساعت کار شد و امروز برنامه‌ای ارائه دادیم که مورد تحسین رئیس‌جمهور و وزرا قرار گرفت.

وعده استاندار برای تک‌رقمی شدن نرخ اشتغال لرستان

وی با تأکید بر اینکه در این برنامه عملیاتی اولویت‌ها را تعیین کرده‌ایم، گفت: در این راستا باید شغل ایجاد کنیم، ایجاد شغل با سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید مقدور خواهد بود.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه برای جهش در استان نیاز به ۵۰ همت داریم، گفت: در این راستا پای‌کار آوردن سرمایه‌گذار بخش خصوصی را در اولویت قرار داده‌ایم.

شاهرخی با اشاره به تدوین سند اشتغال لرستان در قالب برنامه توسعه لرستان، گفت: بنا است که در قالب این سند اشتغال، هر سال ۲۰ هزار شغل در استان ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه باید اشتغال در لرستان باید به ۷.۵ برسد، در این راستا امیدواریم نرخ بیکاری در لرستان ۱۱.۸ به ۶.۵ تا ۷ برسانیم.

اصلی‌ترین اولویت ما معیشت مردم است

استاندار لرستان، تأکید کرد: اصلی‌ترین اولویت ما معیشت مردم است. برای بهبود معیشت، باید اشتغال ایجاد شود؛ اشتغال از مسیر تولید می‌گذرد و تولید بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست. شعار سال که رهبر معظم انقلاب با درایت انتخاب کردند، راهبرد ما هم هست.

شاهرخی، افزود: برنامه توسعه استان بر مبنای جذب سرمایه‌گذاری تدوین شده است. ما متعجبیم که چرا برخی از تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال برای توسعه لرستان تعجب می‌کنند! اگر می‌خواهیم متفاوت از گذشته حرکت کنیم، باید تصمیمات جسورانه بگیریم.

وی با بیان اینکه نگاه‌ها به لرستان باید تغییر کند، گفت: سرمایه‌های ملی فقط برای چند استان نیست. لرستان هم باید سهم خود را بگیرد. ما باید فرش قرمز واقعی برای سرمایه‌گذاران پهن کنیم و همه مدیران در گفتار و عمل از این نگاه حمایت کنند.

استاندار لرستان، بیان داشت: نگاه اصلی ما در اجرای برنامه‌های عمرانی و اقتصادی، بر مبنای جذب خصوصی است، بنابراین بستر را باقدرت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آماده کرده‌ایم، در این راستا از عزیزانی که در لرستان به‌عنوان بهشت سرمایه‌گذاری علاقه‌مند هستند سرمایه‌گذاری کنند، دعوت به حضور می‌کنم.

بنابراین گزارش، لرستان، استانی با ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و زیرساختی فراوان، سال‌هاست در مسیر توسعه تلاش می‌کند تا جایگاه خود را در اقتصاد ملی تثبیت کند. باتوجه‌به محدودیت منابع و چالش‌های مدیریتی، مسیر توسعه در این استان نیازمند رویکردی متفاوت و برنامه‌ریزی هدفمند است و باید منتظر ماند و دید که آیا وعده‌های مدیریت ارشد لرستان دررابطه‌با رشد شاخص‌های اقتصادی، تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری و بهبود معیشت مردم تحقق پیدا می‌کند یا نه.