۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۳

معنویت از عناصر مهم و تأثیرگذاردر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است

تبریز- رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش به مولفه های توان رزم اشاره کرد و گفت: معنویت از عناصر مهم و تأثیرگذار در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد بهمن روز یکشنبه در جمع فرماندهان و کارکنان منطقه پدافند هوایی شمال غرب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: در جنگ‌های حق علیه باطل از صدر اسلام تاکنون با وجود کثرت جمعیت باطل ولی باز هم پیروزی و نصرت الهی با جبهه حق بوده است، چرا که آنها یارو یاوری به نام الله باری و تعالی داشتند که همیشه و درهمه حال پشتیبان و مدافع جبهه حق بوده است.

وی با بیان اینکه جبهه باطل همیشه با حق گویی و استکبارستیزی جمهوری اسلامی مشکل داشتند گفت: ایمان، شرط اصلی پیروزی در برابر جبهه کفر است و با اتصال به خداوند متعال می‌توان پیروز بسیاری از میدان‌ها بود.

حجت الاسلام بهمن خاطرنشان کرد: ایثار و شهادت طلبی جوانان عزیز ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان از عمق معنویت موجود در نیروهای مسلح ما بود که با تاسی از همین عنصر معنویت ما توانستیم هم در دفاع مقدس ۸ ساله و هم در جنگ تحمیلی اخیر با افتخار و سربلندی از آن بیرون بیاییم.

