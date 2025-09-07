تحویل ۲۷۵ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن ایلام تا ۳۱ شهریور

جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع ۱۲ هزار و ۸۸۹ واحد تعریف‌شده در بخش حمایتی طرح نهضت ملی مسکن، عملیات اجرایی سه هزار واحد آغاز شده است که بسیاری از آنها در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تکمیل بخشی از این واحدها تا پایان شهریور افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در سطح ملی، ۲۷۵ واحد مسکونی استان که تکمیل شده‌اند، همزمان با سراسر کشور در ۳۱ شهریور و در هفته دفاع مقدس به متقاضیان تحویل داده خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: این واحدها قرار بود در هفته دولت افتتاح شوند، اما به‌منظور هم‌زمان‌سازی افتتاحات با سایر استان‌ها، بهره‌برداری آن‌ها به ۳۱ شهریور موکول شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام با تاکید بر تداوم عملیات اجرایی سایر پروژه‌ها، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم همه واحدهای آغازشده در بخش حمایتی، طبق زمان‌بندی و با کیفیت مطلوب به متقاضیان تحویل داده شود.