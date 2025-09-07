کشف ۸۳ برگ سبز و ۲۴ کارت خودرو جعلی در ری

سروان مراد شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف اسناد جعلی خودرو و دستگیری متهم در ری خبر داد.

شکری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با تلاش مأموران انتظامی این کلانتری، فردی با هویت «ف. م» که اقدام به جعل اسناد رسمی و کارت‌های خودرو کرده بود، در یک عملیات غافلگیرکننده دستگیر شد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، متهم با جعل برگه‌های سبز خودروهای سنگین و کارت‌های خودرو، اقدام به ترخیص وسایل نقلیه، انجام معاملات و دریافت خدمات دولتی کرده بود. پس از رصدهای اطلاعاتی و هماهنگی با دستگاه قضائی و به دستور سرهنگ مافی فرماندهی انتظامی شهرستان ری، عملیات دستگیری با هدایت مأموران کلانتری ۱۷۲ با موفقیت انجام شد.

رئیس کلانتری ۱۷۲ حرم حضرت عبدالعظیم (ع) ادامه داد: در بازرسی از کیف همراه متهم، ۸۳ برگ سبز جعلی خودروهای سنگین و ۲۴ کارت خودرو جعلی کشف شد. همچنین مقداری مواد مخدر نیز در محل کشف گردید. استعلام از سامانه قضائی نشان داد که متهم پیش‌تر نیز تحت تعقیب قضائی بوده است.

سروان شکری تصریح کرد: با تشکیل پرونده قضائی، متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و با صدور قرار وثیقه روانه زندان شد.

وی در پایان تأکید کرد: برخورد با جاعلان اسناد رسمی و سوءاستفاده‌کنندگان از خدمات دولتی با جدیت ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس گزارش دهند.