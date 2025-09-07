امسال ۲۰۹۰ کیلو شمش طلا در مرکز مبادله ایران به فروش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه، ۲۵ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۲۸۴ میلیارد تومان در حراج شماره ۱۲۴ مرکز مبادله ایران مورد معامله قرار گرفت.

بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، میانگین قیمت این حجم معاملات، ۱۱ میلیارد و ۳۶۷ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد ثبت شد و خریداران عمدتاً اشخاص حقوقی فعال در بازار طلا هستند.

گفتنی است، از ابتدای سال جاری تا کنون، ۲۷ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۰۹۰ کیلوگرم شمش به ارزش بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.