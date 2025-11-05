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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۰۴

سفر معنوی هزار مددجوی زائر اولی کمیته امداد به مشهد مقدس کلید خورد

سفر معنوی هزار مددجوی زائر اولی کمیته امداد به مشهد مقدس کلید خورد

اراک – مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی از اعزام ۱۰۰۰ نفر از مددجویان زائر اولی این استان به مشهد مقدس در قالب کاروان زیارتی ویژه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبادی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سفر معنوی مددجویان کمیته امداد با هدف تقویت بنیه فرهنگی و روحی خانواده‌های تحت حمایت، همراه با برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی در آبان‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی با اشاره به اهمیت ارتقای سطح فرهنگی و معنوی مددجویان تحت پوشش این نهاد حمایتی اظهار کرد: این سفر زیارتی شامل سالمندان و زنان سرپرست خانوار بوده که در قالب کاروانی ویژه به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

وی افزود: برنامه‌های فرهنگی متعددی برای این سفر در نظر گرفته شده که شامل زیارت‌های دسته‌جمعی، جلسات معنوی، تصحیح قرائت نماز و حضور در مراسم دهه‌های فاطمیه در رواق‌های حرم رضوی خواهد بود.

عبادی با بیان اینکه این نخستین اعزام گسترده ۱۰۰۰ نفری مددجویان استان مرکزی به مشهد مقدس است، بیان کرد: آغاز حرکت کاروان زیارتی این جامعه هدف روز دوشنبه نوزدهم آبان‌ماه و روز بازگشت این جامعه هدف نیز بیست و دوم همان ماه است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی با اشاره به تأمین هزینه‌های این سفر گفت: برآورد کلی هزینه‌ها حدود ۵۰ میلیارد ریال است که بخشی از آن از محل کمک‌های خیران تأمین شده و تاکنون بیش ۱۵ میلیارد ریال به‌صورت نقدی و غیرنقدی از سوی خیران به این برنامه اختصاص یافته است.

عبادی گفت: تاکنون ۲ هزار و ۶۲۴ نفر از مددجویان استان مرکزی در قالب اردوهای فرهنگی به شهرهای زیارتی اعزام شده‌اند که این آمار نشان‌دهنده اهتمام ویژه کمیته امداد به تقویت بعد فرهنگی و تربیتی خانواده‌های تحت حمایت است.

وی گفت: تجربه نشان داده که حضور در اماکن مقدس موجب افزایش امید، آرامش روحی، ایجاد نشاط معنوی و تقویت پیوند عاطفی میان خانواده‌های مددجو با ارزش‌های دینی و انقلابی است.

کد مطلب 6646487

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