سفر معنوی هزار مددجوی زائر اولی کمیته امداد به مشهد مقدس کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبادی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سفر معنوی مددجویان کمیته امداد با هدف تقویت بنیه فرهنگی و روحی خانواده‌های تحت حمایت، همراه با برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی در آبان‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی با اشاره به اهمیت ارتقای سطح فرهنگی و معنوی مددجویان تحت پوشش این نهاد حمایتی اظهار کرد: این سفر زیارتی شامل سالمندان و زنان سرپرست خانوار بوده که در قالب کاروانی ویژه به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

وی افزود: برنامه‌های فرهنگی متعددی برای این سفر در نظر گرفته شده که شامل زیارت‌های دسته‌جمعی، جلسات معنوی، تصحیح قرائت نماز و حضور در مراسم دهه‌های فاطمیه در رواق‌های حرم رضوی خواهد بود.

عبادی با بیان اینکه این نخستین اعزام گسترده ۱۰۰۰ نفری مددجویان استان مرکزی به مشهد مقدس است، بیان کرد: آغاز حرکت کاروان زیارتی این جامعه هدف روز دوشنبه نوزدهم آبان‌ماه و روز بازگشت این جامعه هدف نیز بیست و دوم همان ماه است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی با اشاره به تأمین هزینه‌های این سفر گفت: برآورد کلی هزینه‌ها حدود ۵۰ میلیارد ریال است که بخشی از آن از محل کمک‌های خیران تأمین شده و تاکنون بیش ۱۵ میلیارد ریال به‌صورت نقدی و غیرنقدی از سوی خیران به این برنامه اختصاص یافته است.

عبادی گفت: تاکنون ۲ هزار و ۶۲۴ نفر از مددجویان استان مرکزی در قالب اردوهای فرهنگی به شهرهای زیارتی اعزام شده‌اند که این آمار نشان‌دهنده اهتمام ویژه کمیته امداد به تقویت بعد فرهنگی و تربیتی خانواده‌های تحت حمایت است.

وی گفت: تجربه نشان داده که حضور در اماکن مقدس موجب افزایش امید، آرامش روحی، ایجاد نشاط معنوی و تقویت پیوند عاطفی میان خانواده‌های مددجو با ارزش‌های دینی و انقلابی است.