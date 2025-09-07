به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ساعاتی پیش با انتشار پیامی در فضای مجازی مدعی شد که رژیم صهیونیستی شرایط او برای آتشبس و پایان جنگ غزه را پذیرفته است.
آمریکا حامی اصلی رژیم صهیونیستی در نسلکشی مردم غزه است و در دو سال گذشته علاوه بر حمایتهای گسترده نظامی و سیاسی از رژیم، بارها قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل برای آتشبس و پایان جنگ غزه را وتو کرد، با این حال دونالد ترامپ نوشت: همه میخواهند اسرا به خانه بازگردند. همه میخواهند این جنگ پایان یابد. اسرائیلیها شرایط من را پذیرفتهاند.
وی در ادامه افزود: من به حماس هم نسبت به پیامدهای نپذیرفتن (این شرایط آتشبس) هشدار دادهام. این آخرین هشدار من است، (بعد از این) هشدار دیگری نخواهم داد.
صهیونیستها چراغ سبز نشان دادند
همزمان رسانههای صهیونیستی، آکسیوس و رویترز هم مدعی شدند که اسرائیل به پیشنهاد ترامپ برای آتشبس «چراغ سبز» نشان داده است.
آکسیوس به نقل از دو منبع اعلام کرد که پیشنهاد جدید ترامپ شامل راه حل فراگیر برای آزادی همه اسرا در ازای پایان دادن به جنگ در غزه است.
خانوادههای اسرای صهیونیست هم اعلام کردند که پیشنهاد ترامپ منجر به آزادی همه اسرا و بازگشت آنها خواهد شد.
مقامات رژیم صهیونیستی تاکنون به این ادعای ترامپ واکنش رسمی نشان ندادهاند، ولی معمولاً گفته میشود «دولت آمریکا همیشه بیانکننده نظرات اسرائیلیهاست» و به نظر نمیرسد با این شرایط ترامپ مخالفت کنند.
شرایط ترامپ برای آتشبس در غزه
مفاد پیشنهاد جدید آمریکا برای پایان دادن جنگ در غزه به شرح ذیل است:
- آزادی تمامی اسرای مانده در نوار غزه
- متوقف شدن عملیات نظامی اسرائیل برای اشغال شهر غزه
- آزادی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ فلسطینی بازداشت شده توسط اسرائیل
- آغاز مذاکرات فوری پیرامون شروط پایان دادن جنگ
- تاکید بر ورود شخص ترامپ برای تضمین تحقق پیشنهاد آتشبس
