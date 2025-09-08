به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش فر صبح دوشنبه در نشست نماد، پیگیری آسیبهای اجتماعی در مدارس را از ضرورتهای آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: پیگیری مجدانه نماد توسط نیروهای ستادها و معینها بسیار لازم است چرا که تنها با همتی همه جانبه میتوان آسیبهای اجتماعی را شناسایی و در جهت حل آنان تلاش کرد، ما باید توجه ویژه ای به آسیبهای اجتماعی در مدارس داشته باشیم تا فرزندانمان در استان کمتر دچار آسیبها شوند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: توجه ویژه به آسیبهای اجتماعی باعث ایجاد فضایی سالم و محیطی مناسب برای دانش آموزان استان میشود لذا بایستی ما با راهکارهای عملیاتی و تلاش مجدانه برای شناسایی به موقع، مداخله مؤثر و در نتیجه حل مشکلات دانش آموزان، تمام تلاش و توان خود را به کار بگیریم.
وی در پایان از تلاشهای همه رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان تشکر و قدردانی کرد و تصریح کرد: جدیت و دغدغه همکاران ما در شهرستانها و مناطق موجب شناسایی بسیاری از آسیبها شده و به حتم دغدغه و پیگیری آنان عامل کاهش بسیاری از آسیبهای اجتماعی گذشته در مدارس بوده است که ما صمیمانه از زحمات آنان تشکر و قدردانی میکنیم.
