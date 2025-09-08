عادل تقی‌زاده رئیس راهداری شهرستان بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای هفت طرح مهم راهداری در محورهای مواصلاتی این شهرستان با هدف ارتقای ایمنی، بهبود مبلمان جاده‌ای و اصلاح نقاط حادثه‌خیز خبر داد.

تقی‌زاده اظهار کرد: در محور بروجن لردگان عملیات جمع‌آوری تابلوهای شکسته و نصب تابلوهای افتاده و معیوب انجام شد و هم‌زمان ترانشه‌برداری، شانه‌سازی و ایجاد حفاظ خاکی در محدوده سه‌راه کنرک ادامه یافت. همچنین عملیات ترانشه‌برداری و شانه‌سازی در گردنه گوشنگلی این محور با هدف فراهم آوردن امکان توقف اضطراری خودروها آغاز شد.

وی افزود: در محور بروجن فرادنبه نیز بارگیری و نصب ۲۰ عدد نیوجرسی همراه با ایجاد هره خاکی صورت گرفت. علاوه بر آن، عملیات حمل مصالح برای ترمیم و تعریض شانه جاده و اصلاح شیب شیروانی به‌منظور رفع نقاط حادثه‌خیز در این محور انجام شده است.

رئیس راهداری شهرستان بروجن ادامه داد: واحدهای مکانیکی و آهنگری این اداره با فعالیت مداوم نسبت به تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات راهداری اقدام کرده‌اند تا روند خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

تقی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در محور بروجن مبارکه نیز پاکسازی و تیغ‌زنی حاشیه راه‌ها انجام شد که این اقدام در راستای زیباسازی و بهبود مبلمان جاده‌ای نقش مؤثری خواهد داشت.