۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۴

اجرای ۷ طرح ایمن‌سازی در محورهای شهرستان بروجن

بروجن- رئیس راهداری شهرستان بروجن از اجرای هفت طرح مهم راهداری در محورهای مواصلاتی این شهرستان با هدف ارتقای ایمنی، بهبود مبلمان جاده‌ای و اصلاح نقاط حادثه‌خیز خبر داد.

عادل تقی‌زاده رئیس راهداری شهرستان بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای هفت طرح مهم راهداری در محورهای مواصلاتی این شهرستان با هدف ارتقای ایمنی، بهبود مبلمان جاده‌ای و اصلاح نقاط حادثه‌خیز خبر داد.

تقی‌زاده اظهار کرد: در محور بروجن لردگان عملیات جمع‌آوری تابلوهای شکسته و نصب تابلوهای افتاده و معیوب انجام شد و هم‌زمان ترانشه‌برداری، شانه‌سازی و ایجاد حفاظ خاکی در محدوده سه‌راه کنرک ادامه یافت. همچنین عملیات ترانشه‌برداری و شانه‌سازی در گردنه گوشنگلی این محور با هدف فراهم آوردن امکان توقف اضطراری خودروها آغاز شد.

وی افزود: در محور بروجن فرادنبه نیز بارگیری و نصب ۲۰ عدد نیوجرسی همراه با ایجاد هره خاکی صورت گرفت. علاوه بر آن، عملیات حمل مصالح برای ترمیم و تعریض شانه جاده و اصلاح شیب شیروانی به‌منظور رفع نقاط حادثه‌خیز در این محور انجام شده است.

رئیس راهداری شهرستان بروجن ادامه داد: واحدهای مکانیکی و آهنگری این اداره با فعالیت مداوم نسبت به تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات راهداری اقدام کرده‌اند تا روند خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

تقی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در محور بروجن مبارکه نیز پاکسازی و تیغ‌زنی حاشیه راه‌ها انجام شد که این اقدام در راستای زیباسازی و بهبود مبلمان جاده‌ای نقش مؤثری خواهد داشت.

