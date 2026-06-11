«ققنوس» در رشت برخاست؛ نمایشگاهی برای تبیین جایگاه حقیقی زن در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، چطور می‌شود از میان خاکستر افراط و تفریط‌ های دنیای مدرن، پر کشید و به اوج رسید؟ این پرسش، هسته مرکزی رویدادی است که این روزها در گیلان سروصدا به پا کرده است؛ نمایشگاه روایی -تبیینی «ققنوس» که با تمرکز بر هویت زن و چالش‌های دنیای امروز آغاز به کار کرده است.

حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی، مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان شامگاه پنجشنبه در آیین گشایش این نمایشگاه، با دست گذاشتن روی یکی از حساس‌ترین موضوعات کارزار فرهنگی امروز گفت: غرب در تقابل‌های آخرالزمانی خود، نهایت سوءاستفاده را از جامعه زنان می‌کند تا با نگاه الهی و اصیل آن بجنگد. برای شکستن این مارپیچ انحرافی، هیچ راهی جز این نداریم که خودِ زنان با نقش‌آفرینی‌شان وارد میدان کارزار شوند؛ ققنوس دقیقاً با همین ایده متولد شده است.

چرا «ققنوس»؟

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در تشریح نام‌گذاری این رویداد، عنوان کرد: ققنوس برای ما نماد بانوانی است که اسیر افراط و تفریط‌ های غرب‌گرایانه نمی‌شوند؛ کسانی که از خاکستر این نگاه‌های ابزاری، با تکیه بر الگوی سوم زن مسلمان اوج می‌گیرند و به جایگاه حقیقی خود دست می‌یابند.

غرفه اول؛ ما طلبکاریم!

وی با تاکید بر اینکه بازدید از نمایشگاه ققنوس، شبیه به یک سفر کوتاه اما عمیق تاریخی است که در چهار ایستگاه (غرفه) طراحی شده است، ادامه داد: اولین ایستگاه، روایتگر بدون روتوش غرب است.

نجفی با اشاره به فرمایش رهبری شهید مبنی بر اینکه ما در مسئله زن از غرب طلبکاریم، گفت: در این بخش با تکیه بر اسناد معتبر تاریخی، واقعیت‌های پشت پرده نگاه غرب به زن را آشکار کرده‌ایم تا بازدیدکننده ببیند پشت این ویترین پر زرق و برق رسانه‌ای، چه حقیقت تلخی پنهان است.

غرفه دوم؛ روح بدون جنسیت!

ایستگاه دوم، مخاطب را به تماشای الگوهای توحیدی می‌برد؛ قاب‌هایی درخشان از زنان موفق در قرآن، تاریخ اسلام و دوران معاصر.

غرفه سوم؛ شیرزنان دیار باران

غرفه سوم کاملاً بومی است و به معرفی زنان نخبه و موفق گیلانی اختصاص دارد؛ بانوانی که ثابت کرده‌اند می‌توان در اوج حفظ کرامت خود و ایفای نقش مادری، در عرصه‌های اجتماعی و علمی نیز پیشتاز بود.

عکاسی با لباس‌های تاریخی

نجفی اضافه کرد: جذاب‌ترین و پرمخاطب‌ترین بخش نمایشگاه، غرفه چهارم یعنی «غرفه تعاملی» است؛ ایده‌ای نوآورانه که برای نخستین بار در سطح استان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در این غرفه، بازدید کنندگان تنها تماشاگر نیستند؛ آن‌ها می‌توانند با پوشیدن لباس‌های اصیل تاریخی و نمادهای کهن ایرانی (که پیش از این در سه غرفه قبلی روایت آن را شنیده اند)، عکس یادگاری ثبت کنند و در یک عهدنامه نمادین، عهد خود را با هویت ملی و دینی‌شان مکتوب کرده و به یادگار ببرند.

به گفته نجفی، این تقابلِ واقعیت‌های تاریخی در کنار زیبایی‌های نگاه توحیدی، به مخاطب قدرت تشخیص و انتخاب مسیر درست را می‌دهد.

شاهکار نخبگان گیلانی؛ صفر تا صد بومی

مدبرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: نکته متمایز کننده نمایشگاه ققنوس، اتکای کامل آن به توان داخلی استان است.

وی با ابراز امیدواری از اثربخشی این رویداد تأکید کرد: تمام جزئیات این نمایشگاه خلاقانه، از سناریونویسی و محتوا تا تصویرسازی‌های هنری و حتی آموزش بیش از ۱۵ راوی مسلط، محصول زحمات خالصانه نخبگان و فعالان فرهنگی استان گیلان با راهبری سازمان تبلیغات استان است امیدواریم به لطف خدا توانسته‌ باشیم الگویی جذاب را برای گفتگو پیرامون موضوع زن در استان و کشور ارائه داده باشیم و با استفبال خوب مخاطبان همراه شود.