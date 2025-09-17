«خبرگزاری مهر» با خلاقیت روایت اولویت‌ های فرهنگی جامعه را شکل می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی گیلانی صبح چهارشنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران خبرگزاری مهر گیلان اظهار کرد: امام علی (ع) در نهج البلاغه می‌فرماید که ارزش هر انسانی به آن چیزی است که نیکو می‌شمارد لذا همین اصل در عرصه خبر نیز صادق است.

وی با اشاره به نقش خبرنگاران در انتخاب و روایت اخبار افزود: خبرنگار با انتخاب زاویه دید و نحوه روایت خود، عملاً ارزش یک موضوع را به جامعه منتقل می‌کند لذا قدرت روایت و پرداخت دقیق به یک موضوع شاخصی است که رسانه‌های حرفه‌ای را از رسانه‌های آماتور متمایز می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر جایگاه خبرگزاری مهر در میان رسانه‌های استان و کشور گفت: خبرگزاری مهر با تکیه بر همین قدرت روایت و پرداخت دقیق اخبار، می‌تواند نه تنها واقعیت‌ها را به درستی منعکس کند، بلکه اولویت‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را شکل دهد و به حساس کردن افکار عمومی کمک کند.

نجفی گیلانی درباره اهمیت تیتر خبری نیز اضافه کرد: تیتر باید به گونه‌ای طراحی شود که ذهن مخاطب را تحریک کند و او را به دنبال کردن خبر ترغیب نماید، زیرا همین نکته ساده می‌تواند یک اتفاق کوچک را به اولویت جامعه تبدیل کند.

وی به نقش مهم رسانه‌ها در تغییر نگاه و اولویت‌های جامعه اشاره و تصریح کرد: خبرگزاری مهر رسانه‌ای فراتر از صرفاً انتشار خبر است که با نفوذ و اعتبار خود می‌تواند نقش مهمی در مسیر پیشرفت فرهنگی و اجتماعی استان ایفا کند.

حجت‌الاسلام نجفی همچنین ضمن تشکر از تلاش‌های خبرنگاران تاکید کرد: با توجه به پیچیدگی‌های اجتماعی و فرهنگی کنونی، رسانه‌ها باید بیش از گذشته هوشیار باشند و با دقت و ظرافت در انتخاب و روایت اخبار، به ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی کمک کنند.

وی در پایان گفت: قدرت روایت و ارزش‌گذاری صحیح اخبار، به ویژه در شرایط امروز که دشمنان به دنبال تضعیف وحدت و امید جامعه هستند، می‌تواند ابزار مهمی برای حفظ هویت و فرهنگ ما باشد.