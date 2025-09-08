  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۵

نهضت احیای دریاچه ارومیه تشکیل شود

نهضت احیای دریاچه ارومیه تشکیل شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست دارم که نسبت به تشکیل نهضت احیای دریاچه ارومیه اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: متأسفانه دیگر در دریاچه ارومیه آبی باقی نمانده است و مردم از این موضوع ناراحت هستند.

وی بیان کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست دارم که نسبت به تشکیل نهضت احیای دریاچه ارومیه اقدام کنند. همچنین لازم است همه مسئولان به وضعیت دریاچه ارومیه توجه داشته باشند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه مسئولان ذیربط باید با اقدامات لازم جلوی خشک شدن محیط زیست و دریاچه ارومیه را بگیرند.

کد خبر 6583170
زهرا علیدادی

