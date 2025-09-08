نهضت احیای دریاچه ارومیه تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: متأسفانه دیگر در دریاچه ارومیه آبی باقی نمانده است و مردم از این موضوع ناراحت هستند.

وی بیان کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست دارم که نسبت به تشکیل نهضت احیای دریاچه ارومیه اقدام کنند. همچنین لازم است همه مسئولان به وضعیت دریاچه ارومیه توجه داشته باشند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه مسئولان ذیربط باید با اقدامات لازم جلوی خشک شدن محیط زیست و دریاچه ارومیه را بگیرند.