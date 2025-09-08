  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۸

وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد

وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از پیش بینی وزش شدید باد در استان طی چند روز آینده خبرداد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صادف بوده و فعلاً بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و ابراز داشت: از اواخر روز چهارشنبه سرعت وزش باد در استان شدت می‌گیرد که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: از روز پنجشنبه شاهد ورود نفوذ سامانه بارشی خواهیم بود و بر میزان پوش ابرها افزوده می‌شود.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان تییر خاصی نخواهد داشت ولی از اوایل هفته آینده هوای استان خنک‌تر می‌شود.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۹ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک‌تر شده است.

کد خبر 6583178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها