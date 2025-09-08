وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صادف بوده و فعلاً بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و ابراز داشت: از اواخر روز چهارشنبه سرعت وزش باد در استان شدت می‌گیرد که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: از روز پنجشنبه شاهد ورود نفوذ سامانه بارشی خواهیم بود و بر میزان پوش ابرها افزوده می‌شود.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان تییر خاصی نخواهد داشت ولی از اوایل هفته آینده هوای استان خنک‌تر می‌شود.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۹ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک‌تر شده است.