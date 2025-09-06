به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و ترویج بنیاد علم وفناوری مصطفی(ص)، مهدی امینی در حاشیه نشست مشورتی بنیاد مصطفی(ص) اظهار کرد: این نشست در واقع جلسه فنی شورای مشورتی بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) است و جمعی از دانشمندان، سیاستگذاران، فناوران، روسای دانشگاهها، اصحاب رسانه و خیرین در آن حضور دارند. هدف از برگزاری این شورا، گردهم آوردن نخبگان اکوسیستم علم و فناوری جهان اسلام برای بررسی چالشها و تبادل دیدگاههاست.
وی افزود: خروجی این جلسه شامل کارگروههایی خواهد بود که در طبقهبندیها و دستهبندیهای مختلف با هم همکاری میکنند.
امینی تاکید کرد: پس از این جلسه، این کار گروهها فعالیتهای خود را در حوزههای مشخص ادامه خواهند داد و شورای مشورتی شکل رسمیتری پیدا میکند.
وی گفت: روز دوشنبه، همراه با جلسه شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی(ص)، جلسه شورای مشورتی برگزار خواهد شد و گزارش این جلسه ارائه میشود. جمع حاضر میتوانند نتایج و خروجیهای جلسه فنی را مشاهده و استفاده کنند.
مدیر امور بین المللی بنیاد مصطفی(ص) ادامه داد: «در این شورا، ابتدا چالشهای اکوسیستم علم و فناوری مطرح میشوند و سپس راهکارها بررسی میشوند. این نشست هر دو سال یکبار برگزار میشود و محور آن به نیازهای روز جهان اسلام متناسب خواهد بود.
وی با بیان اینکه فناوری نقش تسهیلگری در روابط کشورها با یکدیگر دارد، خاطر نشان کرد: به این معنا که ارتباط بین نهادهای مختلف در ایران و سایر کشورهای جهان اسلام برقرار میشود. برای مثال، نهادهایی که در پاکستان مستقر هستند نیز میتوانند با نهادهای ایرانی همکاری کنند و فضای تعامل و همکاری ایجاد شود.
وی گفت: بنیاد مصطفی(ص) با بسترسازی و ترغیب اجزای اکوسیستم، امکان ادامه همکاریها را فراهم میکند و نقش خود را در تقویت ارتباطات و همکاریهای علمی ایفا میکند.
