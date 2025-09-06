  1. دانش و فناوری
  2. علم و دانش
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

تشکیل شورای مشورتی بنیاد مصطفی(ص) برای تقویت همکاری‌ها در جهان اسلام

تشکیل شورای مشورتی بنیاد مصطفی(ص) برای تقویت همکاری‌ها در جهان اسلام

مدیر امور بین المللی بنیاد مصطفی(ص) با اشاره به اهمیت نشست مشورتی بنیاد گفت: این شورا با حضور نخبگان جهان اسلام به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای توسعه علم و فناوری می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و ترویج بنیاد علم وفناوری مصطفی(ص)، مهدی امینی در حاشیه نشست مشورتی بنیاد مصطفی(ص) اظهار کرد: این نشست در واقع جلسه فنی شورای مشورتی بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) است و جمعی از دانشمندان، سیاستگذاران، فناوران، روسای دانشگاه‌ها، اصحاب رسانه و خیرین در آن حضور دارند. هدف از برگزاری این شورا، گردهم آوردن نخبگان اکوسیستم علم و فناوری جهان اسلام برای بررسی چالش‌ها و تبادل دیدگاه‌هاست.

وی افزود: خروجی این جلسه شامل کارگروه‌هایی خواهد بود که در طبقه‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های مختلف با هم همکاری می‌کنند.

امینی تاکید کرد: پس از این جلسه، این کار گروه‌ها فعالیت‌های خود را در حوزه‌های مشخص ادامه خواهند داد و شورای مشورتی شکل رسمی‌تری پیدا می‌کند.

وی گفت: روز دوشنبه، همراه با جلسه شورای سیاست‌گذاری جایزه مصطفی(ص)، جلسه شورای مشورتی برگزار خواهد شد و گزارش این جلسه ارائه می‌شود. جمع حاضر می‌توانند نتایج و خروجی‌های جلسه فنی را مشاهده و استفاده کنند.

مدیر امور بین المللی بنیاد مصطفی(ص) ادامه داد: «در این شورا، ابتدا چالش‌های اکوسیستم علم و فناوری مطرح می‌شوند و سپس راهکارها بررسی می‌شوند. این نشست هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و محور آن به نیازهای روز جهان اسلام متناسب خواهد بود.

وی با بیان اینکه فناوری نقش تسهیل‌گری در روابط کشورها با یکدیگر دارد، خاطر نشان کرد: به این معنا که ارتباط بین نهادهای مختلف در ایران و سایر کشورهای جهان اسلام برقرار می‌شود. برای مثال، نهادهایی که در پاکستان مستقر هستند نیز می‌توانند با نهادهای ایرانی همکاری کنند و فضای تعامل و همکاری ایجاد شود.

وی گفت: بنیاد مصطفی(ص) با بسترسازی و ترغیب اجزای اکوسیستم، امکان ادامه همکاری‌ها را فراهم می‌کند و نقش خود را در تقویت ارتباطات و همکاری‌های علمی ایفا می‌کند.

کد خبر 6581233
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها