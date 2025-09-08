به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی اظهار داشت: امروز با حضور نمایندگان خیرین سه تفاهمنامه مهم برای ساخت مدارس ۳ کلاسه در روستاهای بخش تلنگ در شهرستان قصرقند به امضا رسید.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس این تفاهمنامهها دو مدرسه ۳ کلاسه متوسطه اول و دوم دخترانه در روستای کهنبالا بخش تلنگ با مشارکت خیر گرانقدر جناب آقای امیرحسین آقایی اصفهانی و با زیربنای هر کدام ۱۱۰ متر مربع احداث خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین یک مدرسه ۳ کلاسه متوسطه اول دخترانه دیگر نیز در همین بخش با زیربنای ۱۶۶ متر مربع و با مشارکت خیر نیکاندیش جناب آقای حمید یافتیان ساخته خواهد شد.
لکزایی با قدردانی از همراهی خیرین مدرسهساز خاطرنشان کرد: این اقدامات ارزشمند نشان از عزم جدی خیرین برای ارتقای زیرساختهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار دارد و بیشک آینده روشنتری برای دانشآموزان این دیار رقم خواهد زد.
