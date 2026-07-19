قهرمانی ماندانا دهقان در مسابقه دوچرخه سواری چین

به گزارش خبرنگار مهر ، ماندانا دهقان بانوی ملیپوش دوچرخهسواری ایران، در مسابقه تکمرحلهای که با حضور ۵۷ رکابزن در مسیر کوهستانی استان فوجیان چین برگزار شد، موفق شد در بخش انفرادی عنوان مقام نخست را کسب کند.
همچنین تیم باشگاهی،دهقان در بخش تیمی این رقابتها، مقام دوم را به دست آورد.
دهقان این روزها در قالب تیم باشگاهی خود در مسابقات مختلف چین حضور دارد و با کسب نتایج قابل قبول، روند آمادهسازی خود را برای رقابتهای بازیهای آسیایی ادامه میدهد.
بانوی رکابزن ایران در مسابقات تک مرحله ای فوجیان چین عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار مهر ، ماندانا دهقان بانوی ملیپوش دوچرخهسواری ایران، در مسابقه تکمرحلهای که با حضور ۵۷ رکابزن در مسیر کوهستانی استان فوجیان چین برگزار شد، موفق شد در بخش انفرادی عنوان مقام نخست را کسب کند.
کد مطلب 6892796
نظر شما