معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا پایان هفته جاری ماندگاری هوای گرم در سطح استان طی روز پیشبینی میشود که طی این مدت شبها خنک خواهد بود.
وی تصریح کرد: تا پایان هفته، صبحها آسمان استان صاف و بعدازظهرها با افزایش سرعت وزش باد، احتمال خیزش گرد و خاک بهصورت محلی وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در ۲۴ ساعت گذشته شهرکرد با کمینه دمای هشت درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان و لردگان با بیشینه دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بودند.
نوروزی یادآور شد: طی شبانهروز گذشته بیشترین دمای ثبتشده برای کوهرنگ ۲۹ درجه سانتیگراد، سامان ۳۰ درجه سانتیگراد، بروجن ۳۱ درجه سانتیگراد، بن ۳۳ درجه سانتیگراد، فارسان و فرخشهر ۳۲ درجه سانتیگراد، اردل ۳۵ درجه سانتیگراد، لردگان ۳۷ درجه سانتیگراد و شهرکرد ۳۳ درجه سانتیگراد میباشد.
