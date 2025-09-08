سه واحد خبازی در مریوان پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان و نمایندگان دستگاههای مختلف نظارتی از جمله فرمانداری، پلیس اماکن، بازرسان صمت و اتاق اصناف، صبح دوشنبه گشت مشترک نظارتی از واحدهای خبازی این شهرستان انجام شد.
در این بازرسیها، سه واحد خبازی به علت عدم رعایت ضوابط و تخلفات بهداشتی و صنفی، پلمب شدند.
مسئولان حاضر در گشت مشترک ضمن تأکید بر لزوم رعایت اصول بهداشتی و قانونی در واحدهای تولیدی، از ادامه فعالیتهای نظارتی بر دیگر اصناف و واحدهای تجاری شهرستان خبر دادند.
این اقدامات در راستای مقابله با تخلفات صنفی و حفظ حقوق مصرفکنندگان انجام میشود.
