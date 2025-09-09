  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

دندانپزشکی غیرمجاز در خرم‌آباد پلمب شد

دندانپزشکی غیرمجاز در خرم‌آباد پلمب شد

خرم‌آباد - رئیس پلیس امنیت عمومی لرستان از پلمب یک دندانپزشکی غیرمجاز در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا سبزواری امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با صنوف متخلف در سطح شهر خرم‌آباد، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با هماهنگی قضائی و همکاری کارشناسان علوم پزشکی، از محل موردنظر بازدید کردند.

وی افزود: در نتیجه این طرح یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت ضوابط صنفی و انتظامی پلمب که پس از تشکیل پرونده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی لرستان، عنوان کرد: همه اصناف ملزم به رعایت قوانین و مقررات صنفی و انتظامی هستند و توصیه‌های پلیس در این زمینه را جدی بگیرند.

کد خبر 6584979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها