به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا سبزواری امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با صنوف متخلف در سطح شهر خرمآباد، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با هماهنگی قضائی و همکاری کارشناسان علوم پزشکی، از محل موردنظر بازدید کردند.
وی افزود: در نتیجه این طرح یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت ضوابط صنفی و انتظامی پلمب که پس از تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
رئیس پلیس امنیت عمومی لرستان، عنوان کرد: همه اصناف ملزم به رعایت قوانین و مقررات صنفی و انتظامی هستند و توصیههای پلیس در این زمینه را جدی بگیرند.
