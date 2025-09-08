به گزارش خبرگزاری مهر، کبر بهنامجو استاندار قم در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور دکتر لطفی‌زاده مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون دادستان، معاون دادگستری کل استان، مدیران دستگاه‌های حاکمیتی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شدگفت: برنامه هفتم توسعه را در قم نه‌تنها برای دستگاه‌های اجرایی، بلکه فراتر از الزامات ملی و با لحاظ نیازهای فرابخشی و اولویت‌های واقعی استان دنبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: تمام دستگاه‌های استان مکلف شده‌اند برش استانی برنامه هفتم خود را ارائه دهند و با محوریت سازمان برنامه و بودجه استان هماهنگی لازم را انجام دهند؛ برخی دستگاه‌ها تأثیرات متقابل بر سایر بخش‌ها دارند و این هم‌افزایی باید در برنامه‌ها دیده شود.

وی با انتقاد از وابستگی صرف به اعتبارات ملی گفت: اگر قرار باشد همه چیز را به بودجه‌های تخصیصی گره بزنیم، دچار پدیده بودجه‌سالاری می‌شویم که مانع حرکت می‌شود؛ ما باید با همکاری و ابتکار بخش خصوصی فراتر از این محدودیت‌ها عمل کنیم.

استاندار قم از پیشنهاد حضور دوره‌ای دستگاه‌ها در شورای گفت‌وگو برای ارائه برنامه‌ها و طرح نیازها استقبال کرد و افزود: توانمندی بخش خصوصی در مدیریت تولید و استفاده از ظرفیت‌ها بسیار فراتر از دستگاه‌های دولتی است و باید از آن بهره‌برد.

بهنامجو با تأکید بر ضرورت برداشتن موانع قانونی و اداری افزود: هیچ کاری در کشور نشدنی نیست، اما نیاز به اراده، هماهنگی و همدلی دارد حتی با وجود سایه تهدیدات خارجی و محدودیت‌های ارزی و بودجه‌ای، تولید در استان متوقف نشده و ظرفیت افزایش دارد.

وی با اشاره به سفر غیررسمی اخیر رئیس‌جمهور به قم گفت: «نتیجه این سفر مصوب شدن نزدیک به ۲۰ همت تسهیلات بانکی در بخش‌های صنعت، گردشگری و کشاورزی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بود؛ در حوزه گردشگری تسهیلات خوبی برای رونق طرح‌ها تخصیص یافت.

استاندار قم با اشاره به بازدید رئیس‌جمهور از باند فرودگاه استان و قول حمایت ویژه برای تأمین اعتبارات ملی گفت: اگرچه در شرایط فعلی ردیف‌های ملی جدید باز نمی‌شود، اما مسیرهای اعتباری متنوعی برای تکمیل پروژه‌ها باز شده است.

مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه جلسات شورای گفت‌وگو می‌تواند با حضور چهره‌های کلیدی ملی اثرگذاری بیشتری داشته باشد، افزود: دعوت از مقامات کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران عالی‌رتبه برای حضور در قم و گفت‌وگوی مستقیم با فعالان اقتصادی، می‌تواند راه‌حل‌های سریع و عملیاتی به همراه داشته باشد.

استاندار قم یکی از چالش‌های اصلی استان را ناترازی انرژی دانست و گفت: قرار شده در فاز اول ۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق خورشیدی در استان ایجاد شود و هدف نهایی ما رسیدن به ۹۰۰ مگاوات طی یک سال است؛ این مطالبه باید با پیگیری مشترک مسئولان و بخش خصوصی محقق شود.

بهنامجو تأکید کرد: بسیاری از موانع با گفت‌وگو، هماهنگی و همت مشترک قابل حل است؛ موضوعات در دست ما یا همکاران ملی باید بی‌واسطه و با صراحت مطرح و پیگیری شود.