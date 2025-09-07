  1. استانها
سواحل و فراساحل استان بوشهر متلاطم می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت:طی امروز و فردا سواحل جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی به سبب وزش باد شمال غربی در برخی ساعات متلاطم پیش بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا سواحل جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی به سبب وزش باد شمال غربی در برخی ساعات متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: از روز سه شنبه با جنوبی شدن جهت وزش باد افزایش رطوبت هوا مورد انتظار است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد گاهی گردوخاک، فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در مناطق جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی طی ساعاتی ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، در سواحل جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی در برخی ساعات ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.

