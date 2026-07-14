حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که طی امروز (سه شنبه) و فردا (چهارشنبه)، با استقرار توده هوای گرم در سطح استان، دمای هوا از مقادیر بالایی برخوردار است و در برخی نقاط استان، به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و حتی بیشتر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه از روز پنجشنبه و طی روز جمعه، با وزش بادهای جنوبی بر روی خلیج فارس، شرجی و رطوبت هوا در سطح استان افزایش خواهد یافت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی گاهی جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، طی ساعاتی۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.