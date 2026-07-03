وضعیت جوی بوشهر تا یکشنبه آرام است؛ تلاطم دریا از دوشنبه

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز یکشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان مورد انتظار است و غبار محلی و در برخی ساعات وزش باد پدیده غالب در این مدت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی روزهای دوشنبه و سه شنبه، با افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات، سواحل استان متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد در ابتدا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، از بعد از ظهر متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا در ابتدا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر، از بعد از ظهر ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.