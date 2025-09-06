کاهش ۲۵ درصدی وقوع جرم جعل در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا به عملکرد پلیس آگاهی در حوزه مبارزه با جعل و کلاهبرداری در ۵ ماهه سال پرداخت و اظهار کرد: بیش از ۸۳ درصد از جرایم جعل و کلاهبرداری کشف شده است که بدون شک اقدامات ستادی، تعاملاتی، مقابله‌ای و همچنین رده‌های اجرایی در استان‌ها در این خصوص نقش مؤثری داشته اند.

وی در خصوص شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای غیر مجاز، افزود: در این رابطه با بهره گیری از اشراف اطلاعاتی ۸۲ فقره پرونده کشف و ۲۰۵ نفر متهم نیز در استان‌های سراسر کشور دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به دستگیری ۸۱ متهم متواری گفت: کارآگاهان با اجرای یک مرحله طرح مقابله با شرکت‌های هرمی و بازرایابی شبکه ای غیرمجاز موفق به دستگیری ۱۶۳ نفر از متهمان فعال و پلمب تعداد ۹ مکان فعالیت، عضویابی و آموزش شدند.

وی با بیان اینکه وقوع جرایم جعل در کشور ۲۵ درصد کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: همچنین اجرای مرحله اول طرح عملیاتی مبارزه با جعل و تقلب در سراسر کشور منجر به دستگیری ۶۵ متهم (جاعل، استفاده کننده از سند مجعول، تولید و توزیع کننده کالای تقلبی) و کشف تعداد ۲۲ هزار فقره انواع اسناد جعلی و کالای تقلبی شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: از دیگر طرح‌های اجرا شده طی این مدت طرح مبارزه با کلاهبرداری با استفاده از برنامه‌های رسیدساز جعلی تلفن همراه در سراسر کشور بود که منجر به دستگیری ۷۰ متهم و کشف ۱۰۰ فقره از پرونده‌های مرتبط شده است.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: انسداد و فیلتر ۴۰۰ فقره از سیمکارت ها، حساب‌های بانکی که در فضای مجازی با استفاده از آن‌ها اقدام به تبلیغ و فروش مدارک جعلی می‌کردند و دستگیری تعداد ۱۰ نفر از متهمان مربوطه از دیگر عملکرد پلیس آگاهی در حوزه جعل و کلاهبرداری می‌باشد.

وی تصریح کرد: همچنین تاکنون ۶۰ فقره کارگاه جعل اسناد مالکیتی، اسکناس، مدارک شناسایی و تحصیلی، ضرب سکه‌های تقلبی طلا و تولید منسوجات طلا با عیار پایین، تولید لوازم یدکی تقلبی خودرو، تولید مواد غذایی تقلبی با تجهیزات چاپ و تولید در سراسر کشور شناسایی و انهدام و تعداد ۱۹۰ نفر از متهمین مربوطه نیز در این خصوص دستگیر شده اند.