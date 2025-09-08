  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

فراکسیون حزب الله: کسانی که فکر می‌کنند مقاومت ضعیف شده توهم دارند

رئیس فراکسیون وابسته به حزب الله لبنان به تحولات جاری در این کشور در سایه دیکته‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح مقاومت واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، محمد رعد رئیس فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله لبنان تاکید کرد که حل بحران کنونی این کشور به منطقه و تعقل بیشتری نیاز دارد.

وی اضافه کرد: ما باید از حاکمیت ملی و کرامت خود دفاع و مشکلاتمان را به دور از دیکته‌های آمریکایی، صهیونیستی و دیگر دولت‌ها حل کنیم.

رعد تصریح کرد: برخی طرف‌ها به دنبال بهره برداری از این فشارها برای تحمیل معادلات داخلی به نفع خود هستند و از تجاوزات اسرائیل و حمایت‌های آمریکا سود می‌برند. آنها این توهم را دارند که مقاومت تضعیف شده و دیگر نمی‌تواند ایستادگی کند. این تصور تنها یک توهم غیرواقعی است.

وی بیان کرد: مقاومت زمانی که آتش بس نوامبر ۲۰۲۴ را پذیرفت دست برتر را در میدان داشت. دشمن صهیونیستی در ۶۶ روز نتوانست در تجاوزات زمینی خود علیه لبنان موفق عمل کند. ۱۰ روز بعد از این آتش بس شاهد تحولات سوریه و تغییر معادلات بودیم. برخی افراد تلاش داشتند از سایه بیرون آمده و از این روند سوء استفاده کنند.

رعد تصریح کرد: تصمیم دولت مبنی بر اینکه هر سلاحی خارج از دست حاکمیت، نامشروع و غیر قانونی است یک تصمیم مردود و در تضاد با توافق طایف و واقعیت‌های موجود در کشور به شمار می‌رود. هزاران شهیدی که به دست دشمن صهیونیستی جان خود را از دست داده‌اند سلاح غیرقانونی در دست نداشتند.

