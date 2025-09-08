مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، با حکم سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، سیاوش ارجمندزاده به عنوان مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان بوشهر منصوب شد.

ارجمندزاده پیش‌تر نیز در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مسئولیت مدیرکلی این اداره کل را بر عهده داشته و علاوه بر آن سابقه فعالیت در سمت معاون دریایی این اداره کل را در کارنامه خود دارد.

پیش از این، محمد شکیبی‌نسب عهده‌دار سمت مدیرکلی بنادر و دریانوردی استان بوشهر بود که با حکم مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان معاون امور بندری و اقتصادی این سازمان منصوب شد.

زمان برگزاری آئین تکریم و معارفه اطلاع رسانی خواهد شد.