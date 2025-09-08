به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل حاتمیان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز روز دوشنبه در بازدید سرزده از کشتارگاه‌های مرغ این شهرستان گفت: این بازدید به منظور تنظیم بازار و پایش وضعیت عرضه مرغ در سطح شهرستان انجام شد و این نظارت جامع، شامل بررسی دقیق نحوه کشتار و فرآیند توزیع مرغ بود.

وی افزود: هدف اصلی این بازدید، حصول اطمینان از روند صحیح عرضه و توزیع مرغ با قیمت مصوب و جلوگیری از هرگونه نوسان و اخلال در بازار است.

حاتمیان در حاشیه این نظارت تأکید کرد: با توجه به اهمیت تأمین نیازهای پروتئینی مردم و حفظ ثبات در بازار، اینگونه بازرسی‌ها به صورت مستمر و با جدیت پیگیری خواهد شد تا از هرگونه تخلف در چرخه تأمین و توزیع مرغ جلوگیری شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز خاطرنشان کرد: این اقدام برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تضمین دسترسی آسان و عادلانه مردم به محصولات پروتئینی ضروری صورت می‌گیرد.