نظارت بر کشتارگاه‌های مرغ تبریز در راستای تنظیم بازار

تبریز- در راستای تنظیم بازار مدیر جهاد کشاورزی تبریز از نظارت ویژه بر کشتارگاه‌های مرغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل حاتمیان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز روز دوشنبه در بازدید سرزده از کشتارگاه‌های مرغ این شهرستان گفت: این بازدید به منظور تنظیم بازار و پایش وضعیت عرضه مرغ در سطح شهرستان انجام شد و این نظارت جامع، شامل بررسی دقیق نحوه کشتار و فرآیند توزیع مرغ بود.

وی افزود: هدف اصلی این بازدید، حصول اطمینان از روند صحیح عرضه و توزیع مرغ با قیمت مصوب و جلوگیری از هرگونه نوسان و اخلال در بازار است.

حاتمیان در حاشیه این نظارت تأکید کرد: با توجه به اهمیت تأمین نیازهای پروتئینی مردم و حفظ ثبات در بازار، اینگونه بازرسی‌ها به صورت مستمر و با جدیت پیگیری خواهد شد تا از هرگونه تخلف در چرخه تأمین و توزیع مرغ جلوگیری شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز خاطرنشان کرد: این اقدام برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تضمین دسترسی آسان و عادلانه مردم به محصولات پروتئینی ضروری صورت می‌گیرد.

