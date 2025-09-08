قم با ورود حضرت معصومه(س) تولدی دوباره یافت

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله امرالهی ظهر دوشنبه در یکصد و هشتادمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: ایام جاری از پربرکتترین ایام سال است و مسلمانان باید از برکت میلاد پیامبر رحمت (ص) برای بهرهمندی معنوی خود و رفع گرفتاری مظلومان جهان بهویژه مردم مقاوم غزه دعا کنند.
وی با اشاره به سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر قم که بهعنوان «روز قم» ثبت ملی شده است، افزود: این روز در حقیقت تولد دوباره شهر قم و آبرویی برای مردم این دیار به شمار میرود و به اعتقاد من، هرچند قم پیشینهای چند هزارساله دارد، اما در روز ورود حضرت معصومه (س) قم دوباره متولد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه شورای پنجم با پیگیریهای جدی موفق به ثبت ملی این روز شد، تصریح کرد: امروز وظیفه داریم با همکاری شهرداری و استانداری، برنامههای مفصل و گستردهای را برای گرامیداشت این مناسبت در سطح شهر برگزار کنیم.
امرالهی در ادامه خاطرنشان کرد: این روز برای مردم قم یک نقطه عطف تاریخی و معنوی است که باید هر سال با شکوه و اثرگذاری بیشتر برگزار شود تا همگان از پیامهای فرهنگی و الهامبخش آن بهرهمند شوند.
وی با قدردانی از شهرداری قم، استانداری و دستگاههای اجرایی که در برنامهریزی و اجرای مراسم اعیاد و روز قم مشارکت داشتند، ابراز امیدواری کرد: جشنهای امسال با بهترین بازخورد همراه باشد و بتواند فضای شهر را سرشار از نشاط معنوی و اجتماعی سازد.
