شهرستان سیرجان بازار هدف فروش کالاهای غیر استاندارد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مینا سیر مهنی‌، ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: متاسفانه شهرستان سیرجان با توجه به موقعیت جغرافیایی و مسیرتردد استان‌های فارس، هرمزگان، کرمان و یزد بازار هدف فروش کالاهای غیر استاندارد شده است.

وی افزود: این نکته خیلی مهم هست که مردم باید مطالبه گر باشند و به حقوق خودشان اطلاعات لازم وآگاهی کامل داشته باشند تا کالایی غیر استاندارد خریداری نشود و زمانی این کالاها خریداری نمی‌شود قطعاً بازار هدف شان دراین شهرستان نخواهد بود.

وی ادامه د اد: با توجه به حساسیت تجهیزات شهربازی مستقر درمجموعه‌های تفریحی سیرجان، بازدیدهای مکرری صورت گرفته که از ۴۵ مورد دستگاه‌های شهربازی تعداد ۳۳ مورد رعایت قوانین استاندارد را داشتند و ۱۲ مورد پلمپ شدند.

رئیس اداره استاندارد سیرجان افزود: افرادی هم که اقدام به فک غیر قانونی پلمپ استاندارد کنند به مراجع قضائی معرفی خواهد شد و همشهریان به هنگام استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات مستقر در شهر بازی از داشتن مجوز بهره‌برداری معتبر و نصب آن در کنار تجهیزات استاندارد اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده تخلف آن را از طریق سامانه مردم دار به شماره ۱۵۱۷ اطلاع دهند تا به شکایات شان رسیدگی شود.

سیر مهنی، با بیان اینکه از ۴۵ مورد تجهیزات بازی پارک‌ها و بوستان‌های سیرجان ۳۳ مورد استاندارد شده و مابقی پلمب شدند گفت: اگر فک غیر قانونی پلمپ مشاهده شود به مراجع قضائی معرفی و بر اساس قانون مجازات خواهند شد.

وی از بازرسی مأموران این اداره با همکاری اصناف شهرستان سیرجان خبر داد و گفت: طی دو روز در هفته این بازرسی مشترک انجام می‌شود، اما نیازمند حمایت بیشتر اصناف و ارگان‌هایی که باید با اداره استاندارد همکاری کنند هستیم.

سیرمهنی، عنوان کرد: بازدیدهای سر زده در اجرای برنامه تحولی سازمان و با هدف نظارت بر عملکرد نهادهای ارزیابی انطباقی و اجرای دقیق استاندارد ملی انجام می‌شود تا جلوی تخلفات گرفته شود.

رئیس اداره استاندارد سیرجان گفت: راه استعلام کالا برای شهروندان ارسال کد ده رقمی که زیرعلامت استاندارد حک شده به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ است و یا می‌توانند با اداره استاندارد تماس و از کالای مورد خرید خود اطمینان حاصل کنند.

وی گفت: کسانی که نیازمند کسب مجوز تولید کالا هستند حتماً نشان استاندارد را داشته باشند و مدیران اجرایی هم موظف هستند متقاضیان را جهت طی مراحل قانونی استاندارد سازی کالای تولیدی هدایت و حمایت کنند.

وی به ضرورت استانداردسازی اجباری آسانسورها در واحدهای ساختمانی، ادارات و سازمان‌ها اشاره کرد و ادامه داد: بازرسی آسانسور و اخذ گواهی ایمنی جز برنامه‌های اداره استاندارد سیرجان است که در طول سال و توسط شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت انجام شده و ما سعی می‌کنیم تا بر این فرآیند نظارت دقیقی داشته باشیم.