به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد افشینفر ظهر دوشنبه در آئین اختتامیه لیگ جت که در اردوگاه دانشآموزی بجنورد برگزار شد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اثرگذاری جهاد تبیین در بین اقشار جوانان و جامعه از مأموریتهای اصلی قرارگاه فرهنگی خاتم است.
وی با اشاره به برگزاری اختتامیه اردوی جهاد تبیین بین دانشآموزان افزود: این اردو برای سومین سال پیاپی در سطح کشور و برای دومین سال در خراسان شمالی برگزار شده است.
مسئول قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیا ادامه داد: در این اردو دانشآموزان به بررسی آثار جنگ ۱۲ روزه و روایت غزه میپردازند.
حجتالاسلام افشینفر عنوان کرد: در این دوره از اردوها ۳ هزار دانشآموز حضور داشتند که ۶۰ گروه مجاز شناخته شدند و در نهایت ۱۷ تیم پس از آزمون به مرحله کشوری راه یافتند.
وی بیان کرد: طراحی این دوره مسابقات به گونهای است که کتابخوانی و تقویت مهارتهای تیمی بهصورت همزمان دنبال میشود.
حجتالاسلام افشینفر در پایان گفت: عمده مربیان این دوره از میان مربیان پرورشی انتخاب شدهاند و گاهی مدیران مدارس و اولیای دانشآموزان نیز در این فرآیند نقشآفرینی میکنند.
نظر شما