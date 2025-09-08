  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

حضور ۳ هزار دانش‌آموز در اردوی جهاد تبیین خراسان شمالی

بجنورد- مسئول قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیا گفت: در سومین دوره اردوی جهاد تبیین، سه‌هزار دانش‌آموز از استان خراسان شمالی شرکت کردند که در نهایت ۱۷ تیم به مرحله کشوری راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد افشین‌فر ظهر دوشنبه در آئین اختتامیه لیگ جت که در اردوگاه دانش‌آموزی بجنورد برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اثرگذاری جهاد تبیین در بین اقشار جوانان و جامعه از مأموریت‌های اصلی قرارگاه فرهنگی خاتم است.

وی با اشاره به برگزاری اختتامیه اردوی جهاد تبیین بین دانش‌آموزان افزود: این اردو برای سومین سال پیاپی در سطح کشور و برای دومین سال در خراسان شمالی برگزار شده است.

مسئول قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیا ادامه داد: در این اردو دانش‌آموزان به بررسی آثار جنگ ۱۲ روزه و روایت غزه می‌پردازند.

حجت‌الاسلام افشین‌فر عنوان کرد: در این دوره از اردوها ۳ هزار دانش‌آموز حضور داشتند که ۶۰ گروه مجاز شناخته شدند و در نهایت ۱۷ تیم پس از آزمون به مرحله کشوری راه یافتند.

وی بیان کرد: طراحی این دوره مسابقات به گونه‌ای است که کتاب‌خوانی و تقویت مهارت‌های تیمی به‌صورت همزمان دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام افشین‌فر در پایان گفت: عمده مربیان این دوره از میان مربیان پرورشی انتخاب شده‌اند و گاهی مدیران مدارس و اولیای دانش‌آموزان نیز در این فرآیند نقش‌آفرینی می‌کنند.

