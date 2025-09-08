به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عباسی در اختتامیه لیگ جت که ظهر دوشنبه در اردوگاه دانش آموزی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: ۳۸۰ هزار نفر دانش آموز در لیگ جت در کشور به رقابت میپردازند.
وی ادامه داد: این ۳۸۰ هزار دانش آموز در قالب ۸۰ هزار گروه، ۵ نفره رقابت میکنند.
جانشین ستاد لیگ جت کشور بیان کرد: از ۳۸۰ هزار دانش آموز در سطح کشور ۵ هزار تیم به مرحله استانی راه یافتهاند.
عباسی گفت: در خراسان شمالی ۱۷ تیم دانش آموز دختر در متوسطه اول و دوم رقابت میکنند که در این راستا خراسان شمالی جز استانهای برگزیده در حوزه تولید محتوا است.
وی افزود: پیش بینی میشود از این تعداد شرکت کننده بیش از ۱۰۰ نفر به مرحله ملی راه یابند.
نظر شما