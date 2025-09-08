  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

۳۸۰ هزار دانش‌آموز در لیگ جهاد تبیین رقابت می‌کنند

بجنورد- جانشین ستاد لیگ جت کشور گفت: ۳۸۰ هزار دانش‌آموز از سراسر کشور در قالب لیگ جت (جهاد تبیین) به رقابت می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عباسی در اختتامیه لیگ جت که ظهر دوشنبه در اردوگاه دانش آموزی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: ۳۸۰ هزار نفر دانش آموز در لیگ جت در کشور به رقابت می‌پردازند.

وی ادامه داد: این ۳۸۰ هزار دانش آموز در قالب ۸۰ هزار گروه، ۵ نفره رقابت می‌کنند.

جانشین ستاد لیگ جت کشور بیان کرد: از ۳۸۰ هزار دانش آموز در سطح کشور ۵ هزار تیم به مرحله استانی راه یافته‌اند.

عباسی گفت: در خراسان شمالی ۱۷ تیم دانش آموز دختر در متوسطه اول و دوم رقابت می‌کنند که در این راستا خراسان شمالی جز استان‌های برگزیده در حوزه تولید محتوا است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود از این تعداد شرکت کننده بیش از ۱۰۰ نفر به مرحله ملی راه یابند.

