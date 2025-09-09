خودداری احتمالی ترامپ از اعمال فشار بر روسیه؛ اروپا در برزخ!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، گیدعون راچمن، مفسر و تحلیلگر فایننشالتایمز بر این باور است در صورتی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از ایستادن در کنار اروپایی در تامین کمک نظامی برای اوکراین خودداری کند، آنها باید یک نقشه دوم داشته باشند.
به گفته وی، «خطر آشکار برای اروپاییها این است که آنها به حدی در پیچیدگیهای دیپلماسی غرق شدهاند که نمای بزرگتر را نمیبینند.»
وی افزود: رئیس جمهور آمریکا بارها با حرف و عمل نشان داده که خواستار تعهد به دفاع از اوکراین نیست. متقاعد کردن ترامپ به افزایش فشار نظامی و اقتصادی بر روسیه دستاوردی فوقالعاده خواهد بود. اما در صورتی که زمزمه در گوش ترامپ کارگر نیفتد، اروپا به نقشه دوم نیاز دارد.»
به باور راچمن، اصطلاحا «ائتلاف مشتاقان» در حال رایزنی درباره احتمال استفاده از «سپر هوایی آمریکا» برای اطمینان از آتشبس هستند زیرا آنها میدانند که موافقت روسیه با آتشبس غیرمحتمل است.
وی تاکید کرد: سپر هوایی شامل افزایش گسترده پدافند هوایی خواهد بود که قادر به بستن آسمان به روی پهپادهای روسیه باشد هرچند موشکهای بالستیک را شامل نمیشود.
راچمن افزود: اروپاییها تا اندازهای میتوانند از طریق حمایت دریایی برای حفاظت از حریم هوایی اوکراین کمک کنند. بحثهایی درباره استقرار ناو هواپیمابر احتمالا از سوی اروپا نیز مطرح شده است.
