وحدت رمز اقتدار ملت ایران است

ماموستا ملادلیر حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با درود به روح پیامبر اسلام (ص) و آرزوی علو درجات برای امام خمینی (ره) و شهدای اسلام بهویژه شهدای جبهه مقاومت، اظهار داشت: خداوند متعال را سپاسگزاریم که توفیق داد در چنین جلسهای در تکریم مقام والای رسولالله (ص) و تاکید بر اتحاد و اقتدار امت اسلامی حضور یابیم.
وی ضمن ادای احترام به مقام معظم رهبری و شهدای والامقام، گفت: پیامبر اکرم (ص) سراسر عمرشان مایه برکت و درس برای امت اسلامی بود و خداوند حتی به لحظههای زندگی ایشان سوگند یاد کرده است. چهار واقعه مهم در زندگی رسولالله (ص) شامل ولادت، بعثت، هجرت و رحلت ایشان، چراغ راه امت اسلامی است و باید از آن عبرت گرفت.
امام جمعه باینگان با اشاره به اهمیت وحدت میان شیعه و سنی در کرمانشاه افزود: بیش از ۴۷ سال است که اهل سنت و تشیع در استان در کنار هم زندگی برادرانه داشتهاند و امروز نیز ایستادهایم و خواهیم ایستاد. اما باید پذیرفت که وضعیت معیشت مردم مطلوب نیست. مردمی که طی چهار دهه گذشته پشتیبان انقلاب و نظام بودهاند، اکنون با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند و این بر ما مسئولان و روحانیون تکلیف بزرگی ایجاد میکند.
وی تاکید کرد: اگر مردم را از دست بدهیم، دستمان خالی خواهد شد و هیچ سرمایهای باقی نمیماند. بهترین راه بازگشت به میان مردم و حل صادقانه مشکلات آنهاست. باید تفکر جهادی و بسیجی به میدان بازگردد و مسئولان با روحیهای خالصانه و انقلابی برای رفع مشکلات جامعه تلاش کنند.
ماموستا حکیمی در ادامه گفت: وضعیت منطقه بهخوبی نشان میدهد که فقدان رهبری حکیم و فرهیخته چه مشکلاتی ایجاد میکند. در حالی که در کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه شاهد تفرقه و آشوب هستیم، در ایران امنیت برقرار است و این بزرگترین نعمت الهی است که باید قدردان آن باشیم. عامل اصلی این امنیت و وحدت نیز وجود مقام معظم رهبری است که با صلابت و تدبیر خود کشور را از بسیاری بحرانها عبور دادهاند.
وی با انتقاد از برخی مسئولان که درد جامعه را درک نمیکنند، افزود: فاصله گرفتن برخی مدیران از مردم و نخبگان اهل سنت موجب افزایش شکافها میشود. انتظار ما این است که از ظرفیت علما، فرهیختگان و جوانان انقلابی اهل سنت در پستهای مدیریتی استفاده شود تا فاصلهها کمتر گردد و نسل جدید با آرمانهای انقلاب پیوند بخورد.
امام جمعه باینگان خاطرنشان کرد: تریبونهای ما از موشکها هم کوبندهتر است و میتواند نقش بزرگی در مقابله با هجمههای فرهنگی دشمن ایفا کند. روحانیون وظیفه دارند در میدان حضور داشته باشند و با استفاده از جایگاه خود از ارزشهای انقلاب و معیشت مردم دفاع کنند.
وی با اشاره به نقش تاریخی اهل سنت در دفاع از کشور گفت: اهل سنت استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی بیش از یازده هزار شهید برای استقلال و امنیت ایران تقدیم کردهاند و امروز نیز همچون گذشته پایدار و استوار بر سر آرمانهای انقلاب ایستادهاند و هرگز ذلت و تسلیم را نخواهند پذیرفت.
ماموستا حکیمی همچنین اظهار داشت: هر ساله مساجد و روحانیون اهل سنت استان کرمانشاه به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر (ص) مراسمهای باشکوهی برگزار میکنند که نمادی از وحدت و همبستگی است. شایسته است این برنامهها در شهرستانهای مختلف توسعه یابد تا زمینه نزدیکی و همدلی بیشتر میان شیعه و سنی فراهم شود.
وی در پایان ضمن تبریک ایام هفته وحدت و تشکر از دستاندرکاران برگزاری این مراسم، ابراز امیدواری کرد که این جلسات فاخر استمرار داشته باشد و به عنوان الگویی برای همبستگی اسلامی در سطح کشور و منطقه مورد توجه قرار گیرد.
