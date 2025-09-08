  1. استانها
فرماندار شهرستان سرعین:

مسئله محیط زیست باید به گفتمان تبدیل شود

اردبیل- فرماندار سرعین گفت: مسئله محیط زیست باید به گفتمان تبدیل شود تا جوامع محلی و ذی نفعلان خود درگیر این موضوع باشند و مطالبه گری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر باقرزاده عصر دوشنبه در نشست ظرفیت سازی دبیرخانه‌های مدیریت زیست بومی تالاب‌های کشور با اشاره به جایگاه و پتانسیل‌های گردشگری شهرستان سرعین اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست از جمله مهم‌ترین بحث‌های مطرح شده در جذب گردشگر این شهرستان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه به حداقل رساندن اثرات منفی حضور انسان‌ها در محیط زیست جزو برنامه‌ها و اولویت‌های ما قرار دارد، افزود: مسئله محیط زیست باید به گفتمان تبدیل شود.

فرماندار سرعین گفت: در این راستا از تمامی ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد.

باقرزاده در رابطه با عدم صدور مجوز برای فعالیت معدن‌ها در این شهرستان افزود: فعالیت تمامی کارگاه‌ها و معادن مخرب محیط زیست متوقف شده و به هیچ وجه اجازه ادامه فعالیت نخواهند داشت.

