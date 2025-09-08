رامافوزا: گذار از دنیای تک قطبی به دنیای چند قطبی در حال وقوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سیریل رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی امروز دوشنبه در اجلاس فوق العاده و برخط کشورهای عضو «بریکس» در سخنانی اعلام کرد: گذار از دنیای تک قطبی به دنیای چند قطبی در حال وقوع است.
رئیس جمهور آفریقای جنوبی در این خصوص ادامه داد: تغییرات جاری در تجارت جهانی هم چالشها و هم فرصتهایی را برای تغییر شکل اقتصاد جهانی ایجاد میکند. کشورهای عضو بریکس در خط مقدم حمایت از اصلاحات در نهادهای چندجانبه ایستادهاند.
سیریل رامافوزا در ادامه افزود که از ابتکارات بریکس که تاب آوری اقتصادهای اعضاء را افزایش بدهد، حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری ریانووستی، وی در این نشست گفت: آفریقای جنوبی از طرح اصلاحات سازمان تجارت جهانی حمایت میکند و از گروه کشورهای بریکس میخواهد تا از اصلاحات در چارچوب این سازمان حمایت کنند. گروه بریکس باید ایفای نقش در شکل دادن به رشد اقتصادی جهان، مبارزه با فقر و حمایت از چندجانبه گرایی را مورد توجه قرار دهند.
