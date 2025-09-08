زراعت چوب در سطح ۷۰۰ هکتار استان سمنان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی غروب دوشنبه در بازدید از نهالستان چغلگیر شاهرود با همراهی رئیس اداره جنگلداری اداره کل با بیان اینکه از طرح‌های زراعت چوب در استان حمایت می‌شود، ابراز داشت: هدف از این اقدام کاهش فشار بر جنگل‌های طبیعی است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران و بهره برداران حوزه زراعت چوب نیر در صورت رعایت ضوابط مورد حمایت قرار خواهند گرفت، افزود: رویکرد این طرح پیشگیری از قاچاق چوب است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه طرح زراعت چوب در سطح ۷۰۰ هکتار استان اجرا شده است، ابراز داشت: این طرح‌ها می کوشد تا از منابع طبیعی کشور حفاظت بیشتری صورت گیرد.

رهایی با بیان اینکه با زراعت چوب زمینه برای اشتغال پایدار و افزایش درآمد روستاییان فراهم می‌شود، تصریح کرد: برای تحقق این اهداف مشارکت جوامع محلی ضروری است.

وی افزود: علاوه بر تاکید به استفاده ظرفیت‌های حمایتی دولت برای توسعه زراعت چوب همکاری دستگاه‌های اجرایی و آگاه سازی جامعه نیز نیاز اساسی است.