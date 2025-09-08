موفقیت تیم جراحی بیمارستان شهید محمدی در درمان سرطان روده بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بیمار، خانمی ۷۴ ساله از شهرستان میناب در استان هرمزگان، با شکایت از درد شکمی به این مرکز درمانی پیامبر اعظم مراجعه کرد.
پس از انجام بررسیهای تشخیصی، ابتلای بیمار به سرطان کولون (انتهای روده بزرگ) تأیید شد به همین منظور، بیمار به اتاق عمل بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شد.
تیم جراحی با بهرهگیری از روش پیشرفته لاپاراسکوپی این عمل را با موفقیت انجام دادند.
لاپاراسکوپی به دلیل مزایایی نظیر کاهش مدت بستری، عدم ایجاد برشهای وسیع در جدار شکم و بهبود سریعتر بیمار، یکی از روشهای پیشرو در جراحیهای مدرن به شمار میرود.
پس از انجام موفقیتآمیز این جراحی، بیمار با حال عمومی مناسب به بخش منتقل شد و پس از بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شد.
