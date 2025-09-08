  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

یحیی سریع: یگان پهپادی ما دیمونا، اللد و رامون را هدف قرار داد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات های جدید و مهلک پهپادی به اراضی اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: یگان پهپادی برای دومین روز متوالی عملیات نظامی منحصر به فردی در فلسطین اشغالی با سه پهپاد انجام داد.

وی بیان کرد: در جریان این حمله فرودگاه اللد در یافا و فرودگاه رامون در ام الرشراش و یک هدف مهم در دیمونا در فلسطین اشغالی هدف قرار گرفت و عملیات با یاری خداوند موفقیت آمیز بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: این عملیات در راستای یاری مردم مظلوم فلسطین و در واکنش به تداوم نسل کشی و گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه و تاکیدی بر ثبات موضع یمن در نبرد فتح موعود و جهاد مقدس است.

وی همچنین گفت: عملیات جهادی مبارک در قدس و غزه که نمایانگر پویای ملت فلسطین و توان جوانان آن در انجام عملیات های ویژه است را تبریک می گوییم. عملیات جهادی در قدس و غزه، شکنندگی اقدامات امنیتی دشمن اسرائیلی را آشکار کرد.

یجیی سریع خطاب به مبارزان فلسطین بیان کرد: درود بر تلاش و جهاد شما و خداوند ضربات شما را به هدف بنشاند. ما با شما و در کنار شما تا پیروزی به اذن خداوند هستیم. ما به یاری شما ادامه می دهیم و در کنار شما تا توقف جنگ غزه و رفع محاصره از آن هستیم.

