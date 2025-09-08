به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال تورنمنت کافا که با حضور ۸ تیم در تاجیکستان آغاز شده بود، از ساعت ۱۸ امروز دوشنبه در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد که طی آن تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان به مصاف هم رفتند که میزبان یک بر صفر برنده شد و به عنوان قهرمانی رسید.

این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا دو وقت اضافه تعیین کننده برنده باشد اما در آخرین دقیقه وقت دوم اضافه ازبکستان توسط علیجانووف به گل برتری رسید و قهرمان تورنمنت کافا شد. ایران به عنوان نایب قهرمانی رسید و هند هم با شکست عمان در رده بندی عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

ترکیب تیم ملی فوتبال ازبکستان

اُتکیر یوسوپوف (۵۴- ولادیمیر نظروف)، خوجی‌اکبر علی‌جانوف، دلشاد کمیلوف (۱۰۲- علیبک داورونوف)، محمدقادر خامرعلی‌اف، اتابک شوکوروف (۸۰- اکمل موژگووی)، اُدیل خامروبکوف (۸۰- جمشید اسکندروف)، عزیزبک تورگونبوئف (۴۶- ایگور سرگی‌اف)، عباس‌بک فیض‌الله‌اِف، خسن‌الدین علی‌کولوف، روسلانبک جیانوف (۴۶- اوستون اورونوف)، الدور شومورودوف.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران

سید پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، عارف آقاسی، آریا یوسفی، علی نعمتی (۱۰۶- سید ابوالفضل جلالی)، محمد قربانی (۴۶- روزبه چشمی)، امید نورافکن، سامان قدوس (۶۶- علیرضا جهانبخش)، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده (۱۶- رامین رضائیان)، شهریار مغانلو (۳۰- مهدی طارمی).

ترکیب ابتدایی تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با ازبکستان

نیمکت نشینی باتجربه‌ها

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای دیدار با ازبکستان اعلام شد که بازیکنان باتجربه و کاپیتان‌های این تیم روی نیمکت بودند اما اتفاقات بازی خیلی زود امیر قلعه نویی را به سمتی برد که مهدی طارمی را در دقیقه ۳۰ به میدان بفرستد.

شوک به تیم ملی

در حالی که هنوز بازی سروشکل کاملی به خود نگرفته بود آریا یوسفی یکی از جوانانی که در این دیدار به میدان رفته بود در برخورد با بازیکن ازبکستانی مرتکب خطای شدید شد و پایش روی ساق پای بازی حریف رفت و داور قرقیزستانی پس از بازبینی صحنه با کارت قرمز مستقیم این بازیکن را اخراج کرد تا کار تیم ملی برای ادامه بازی سخت شود.

اخراج آریا یوسفی در دقیقه ۵ کار ایران را سخت کرد

نیازمند مانع از باز شدن دروازه

با ۱۰ نفره شدن ایران فشار ازبکستان روی دروازه تیم ملی بیشتر شد و این تیم در چند مرحله تا رسیدن به گل اول پیش رفت که مهمترین آن در دقیقه ۲۲ رقم خورد که پیام نیازمند در دو رفت و برگشت توپ را مهار کرد و اجازه نداد حریف آبی پوش به گل برسد.

مصدومیت مغانلو و حضور طارمی

شهریار مغانلو یکی از لژیونرهای فوتبال ایران که در این دیدار از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفته بود، در دقیقه ۳۰ جای خود را به مهدی طارمی داد که بازی را از روی نیمکت شروع کرده بود. مغانلو پیش از تعویض از ناحیه کمر احساس درد کرد و یک بار روی زمین افتاد اما به بازی ادامه داد و در نهایت به دلیل حاد شدن مشکلش جای خود را به مهدی طارمی داد.

شوکوروف دروازه خالی را باز نکرد

در دقیقه ۴۲ ازبکستانی در ادامه حملاتی که روی دروازه ایران داشت از سمت راست توپی را روی دروازه نیازمند ارسال کرد که در یک رفت و برگشت توپ در آستانه ورود به دروازه روی سر شوکوروف فرود آمد اما در شرایطی که دروازه مقابلش خالی بود توپ را به بالای دروازه زد تا بهتر بخت میزبان از دست برود و نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

پیام نیازمند در چند صحنه مانع از باز شدن دروازه ایران شد

تغییرات دو تیم برای بهتر شدن نیمه دوم

هر چند ایران با یک بازیکن کمتر نیمه اول را با تساوی به پایان رساند اما قلعه نویی برای بهتر شدن شرایط تیمش که در نیمه اول حتی یک موقعیت خطرناک هم نداشت، تغییراتی را در ترکیب داد و ازبکستان هم همین کار را کرد که مهمترینش به میدان آمدن استون اورونوف بازیکن پرسپولیس در نیمه دوم بود. شاید همین تغییرات بود که کمی نیمه دوم را پرهیجان تر از نیمه اول کرد.

دل به ضدحملات زیر فشار ازبکستان

با وجود اینکه تیم ملی در نیمه اول با یک اخراجی و یک تعویض اجباری مواجه شد اما نتوانست انتظارات را برآورده کند و با یک بازی محتاط که همراه با ترس از نباختن بود دل به ضد حملات خوش کرد و منتظر استفاده از سرعت حمل توپ مهدی طارمی بود. این اتفاق در دقیقه ۵۹ یک بار رخ داد و سامان قدوس در ضد حمله تا درون محوطه جریمه ازبکستان پیش رفت اما با خودخواهی ضربه آرامی را به توپ زد که دروازه بان ازبکستان آن را مهار کرد. این در حالی بود که رضاییان روی دست او خالی بود و می‌توانست دروازه حریف را باز کند. ازبک ها به دلیل مصدومیت دروازه بان در اوایل نیمه دوم ناچار به تعویض او شدند.

رد شدن عجیب پنالتی ایران

در دقیقه ۷۳ در شرایطی که محمدحسین کنعانی زادگان درون محوطه جریمه توسط دروازه بان ازبکستان سرنگون شد و داور قرقیزستانی در سوتش به نشانه پنالتی دمید اما در بازبینی تصاویر این پنالتی را رد کرد. این در حالی بود که بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی اعتقاد به پنالتی داشتند و به قضاوت داور اعتراض کردند.

داور قرقیزستانی خبرسازترین فرد دیدار فینال بود

کارت قرمز هم برگردانده شد

در دقیقه ۸۹ تیم ملی فوتبال ایران در موقعیت ضد حمله قرار گرفت و در حالی که مهدی طارمی با پاس زیبای علیرضا جهانبخش راهی دروازه حریف شده بود، قبل از رسیدن به محوطه جریمه توسط مدافع ازبکستان سرنگون شد که داور با کارت قرمز مستقیم این بازیکن را اخراج کرد اما بازهم کار به بازبینی صحنه با کمک داور ویدئویی کشید و داور کارت قرمزش را پس گرفت و فقط یک کارت زرد به حریف داد.

بازیکن پرسپولیس به تیر دروازه زد

با تساوی دوم تیم در ۹۰ دقیقه و وارد شدن به وقت اضافه اول، ازبک ها میل بیشتری به حمله داشتند که در یکی از موقعیت‌های خوب وقت اضافه اول در دقیقه ۱۰۴ شوت زمینی اورونوف به تیر عمودی دروازه ایران برخورد کرد و به زمین برگشت. ازبک ها در دقیقه ۹۸ هم موقعیت خوبی داشتند که توپ مهاجم این تیم روی تور بالای دروازه فرود آمد.

اعلام پنالتی برای ازبکستان

در دقیقه ۱۰۷ استون اورونوف با رد شدن از چند بازیکن ایران وارد محوطه جریمه شد که عارف آقاسی روی او مرتکب خطا شد و داور قرقیزستانی اعلام پنالتی کرد و بدون اینکه به بازبینی برود، شومورودوف پشت توپ ایستاد اما ضربه را بد زد و توپ از بالای دروازه به بیرون رفت.

ضعف دفاع و گل برتری ازبکستان

در حالی که دو تیم برای زدن ضربات پنالتی آماده می‌شدند، ضعف ساختار و خط دفاعی ایران بازهم دردسر شد و روی یک ارسال از جناح راست علیجانووف با جاگیری بین مدافعان ایران با ضربه سر توپ را به قعر دروازه پیام نیازمند فرستاد تا آبی پوشان به دومین پیروزی تاریخ خود برابر ایران دست پیدا کنند و قهرمان تورنمنتی شدند که کمترین آورده را برای تیم ملی ایران داشت.