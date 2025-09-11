ورزقان رتبه اول تولید عدس کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق میکائیلی صبح پنجشنبه در اولین جشنواره ملی عدس ورزقان اظهار کرد: با توجه به اینکه ورزقان رتبه یک تولید عدس را در سطح کشور دارد جای خالی جشنواره عدس در این شهرستان دیده می‌شد، اما وقتی در شهرستان سالن همایشی نداریم، برگزاری چنین برنامه‌ای زحمت بسیاری دارد.

وی گفت: کشاورزی ورزقان آرام آرام در حال از بین رفتن است که یکی از دلایل آن خشکسالی است و در کنار آن معادن ورزقان سبب شده است تا اشتغال غالب به آن سمت باشد؛ بنابراین برای اینکه اراضی کشاورزی از بین نرفته و قابل استفاده باشد، به همت مضاعفی نیاز دارد که باید در این شهرستان رخ دهد.

وی افزود: کشاورزی سنتی در هیچ نقطه از دنیا قابل ادامه دادن نیست و باید به سمت کشاورزی مدرن و کشت گلخانه‌ای برویم و طرح‌های مطالعاتی انجام شود نحوه عمل آوری و پخت عدس ثبت ملی انجام شود.