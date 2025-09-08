  1. استانها
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸

دیدار تولیت آستان رضوی با خانواده شهدای فرمانده و دانشمند جنگ ۱۲ روزه

مشهد - تولیت آستان قدس رضوی با خانواده تعدادی از فرماندهان و دانشمندان شهیدان جنگ ۱۲ روزه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی با حضور در منزل شهیدان حسین سلامی، محمد باقری، محمود باقری، امیرعلی حاجی‌زاده، علی شادمانی، محمدمهدی طهرانچی و شهیده دکتر زهره رسولی و شهیده نازدار مرادی با خانواده این شهیدان والا مقام دیدار و گفتگو کرد.

تولیت آستان قدس رضوی در این دیدارها با بیان اینکه سنت تغییرناپذیر الهی بر پیروزی و ماندگاری جبهه حق است، اظهار کرد: واقعه عاشورا بارزترین جلوه این حقیقت جاودان به شمار می‌رود؛ همان‌گونه که عاشورا قرن‌ها الهام‌بخش آزادگان بوده است، خون شهیدان انقلاب اسلامی نیز همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده و ماندگار خواهد ماند و چراغ هدایت نسل‌های آینده خواهد بود.

وی افزود: خون پاک شهیدان نه تنها پرده از چهره کریه رژیم اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی برمی‌دارد، بلکه موجی از بیداری در میان ملت‌ها ایجاد کرده و سقوط محتوم این رژیم جنایتکار را تسریع خواهد کرد.

مروی گفت: امروز عزت، اقتدار و انسجام ملت ایران مرهون مجاهدت شهیدان است و پاسداری از این میراث گرانسنگ، رسالت همه آحاد جامعه به‌ویژه مسئولان و مدیران کشور محسوب می‌شود.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به هجمه رسانه‌ای دشمنان، خاطرنشان کرد: دشمنان بیش از هر زمان دیگر در تلاش‌اند با جنگ روایت‌ها و عملیات روانی صفوف ملت ایران را دچار تفرقه کنند، اما همدلی و یکپارچگی مردم، سدی استوار در برابر توطئه‌های آنان خواهد بود و آینده‌ای روشن و سرافراز برای ایران اسلامی رقم خواهد زد.

