دیدار تولیت آستان رضوی با خانواده شهدای فرمانده و دانشمند جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی با حضور در منزل شهیدان حسین سلامی، محمد باقری، محمود باقری، امیرعلی حاجیزاده، علی شادمانی، محمدمهدی طهرانچی و شهیده دکتر زهره رسولی و شهیده نازدار مرادی با خانواده این شهیدان والا مقام دیدار و گفتگو کرد.
تولیت آستان قدس رضوی در این دیدارها با بیان اینکه سنت تغییرناپذیر الهی بر پیروزی و ماندگاری جبهه حق است، اظهار کرد: واقعه عاشورا بارزترین جلوه این حقیقت جاودان به شمار میرود؛ همانگونه که عاشورا قرنها الهامبخش آزادگان بوده است، خون شهیدان انقلاب اسلامی نیز همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده و ماندگار خواهد ماند و چراغ هدایت نسلهای آینده خواهد بود.
وی افزود: خون پاک شهیدان نه تنها پرده از چهره کریه رژیم اشغالگر و کودککش صهیونیستی برمیدارد، بلکه موجی از بیداری در میان ملتها ایجاد کرده و سقوط محتوم این رژیم جنایتکار را تسریع خواهد کرد.
مروی گفت: امروز عزت، اقتدار و انسجام ملت ایران مرهون مجاهدت شهیدان است و پاسداری از این میراث گرانسنگ، رسالت همه آحاد جامعه بهویژه مسئولان و مدیران کشور محسوب میشود.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به هجمه رسانهای دشمنان، خاطرنشان کرد: دشمنان بیش از هر زمان دیگر در تلاشاند با جنگ روایتها و عملیات روانی صفوف ملت ایران را دچار تفرقه کنند، اما همدلی و یکپارچگی مردم، سدی استوار در برابر توطئههای آنان خواهد بود و آیندهای روشن و سرافراز برای ایران اسلامی رقم خواهد زد.
