۳ برگزیده ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) در تالار وحدت تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اعطای جایزه مصطفی (ص) شامگاه ۱۷ شهریور با حضور حسین افشین رییس شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، خسروپناه عضو شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی، مخبر دزفولی رییس فرهنگستان علوم، ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس هیئت‌مدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، مهدی صفاری‌نیا دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی(ص)، محمداقبال چودری دبیرکل کمیته دائمی همکاری‌های علم و فناوری کشورهای اسلامی(کامستک) و با حضور برگزیدگان این دوره و دانشمندان علم و فناوری جهان اسلام برگزار شد.

در این مراسم از سه دانشمند برجسته از ترکیه، ایران و هند به پاس دستاوردهای اثرگذارشان در حوزه‌های فناوری‌های پزشکی، هوش مصنوعی و انرژی پاک تقدیر شد.

در نوشتار زیر ۳ برگزیده معرفی شده اند؛

پروفسور محنت تونر – پیشگام در فناوری‌های زیستی و پزشکی

پروفسور محنت تونر، متولد ۱۹۵۸ در استانبول، ترکیه، یکی از چهره‌های سرشناس در حوزه فناوری‌های زیستی، پزشکی و اطلاعات است. وی با توسعه سامانه‌های نانو و میکروفلوئیدی با کاربردهای بالینی، سهم مهمی در پیشرفت علم پزشکی داشته است. دستاوردهای او شامل طراحی تراشه‌های جداسازی سلول‌های توموری، فناوری‌های نوین تشخیص سریع بیماری‌ها، و پژوهش‌های پیشرو در کرایوبیولوژی و جداسازی سلول‌های نادر است. اثرگذاری پژوهش‌های او در بهبود روش‌های تشخیص و درمان بیماری‌ها و ارتقاء سلامت انسان‌ها نمایان است.

دکتر وهاب میررکنی – رهبر پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و الگوریتم‌ها

دکتر وهاب میررکنی، متولد ۱۹۷۷ در ایران، از متخصصان برجسته در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌شمار می‌رود.

وی رهبری تحقیقات مهمی در زمینه الگوریتم‌ها، بهینه‌سازی بازار، تحلیل گراف‌های بزرگ و بهینه‌سازی در مقیاس وسیع را بر عهده داشته است. تحقیقات او در فهم بهتر ساختار داده‌های پیچیده و بهبود سیستم‌های هوشمند، نقش کلیدی در توسعه فناوری‌های اطلاعاتی مدرن ایفا کرده است.

پروفسور محمد خواجه نصیرالدین – پیشرو در علوم پایه و انرژی‌های پاک

پروفسور محمد خواجه نصیرالدین، زاده ۱۹۵۷ در هندوستان، یکی از پژوهشگران پیشرو در حوزه علوم پایه و مهندسی است. تحقیقات او بر توسعه سلول‌های خورشیدی پروسکایتی، دیودهای نورافشان و فناوری‌های نوین انرژی پاک متمرکز است. دستاوردهای وی سهم مهمی در گسترش استفاده از انرژی‌های پایدار و تجدیدپذیر در سطح جهانی داشته و مسیر نوآوری در فناوری‌های دوستدار محیط‌زیست را هموار کرده است.