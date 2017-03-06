۵۱ واحد آموزشی در شادگان بهسازی و نوسازی شد

سید صالح فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کار بهسازی پنجاه و یک مدرسه از نظر سرویس بهداشتی، ایزوگام، برق کشی، لوله کشی، سرامیک کاری راهروها و دفاتر، تامین منبع آب و موتور پمپ در این واحدهای آموزشی بوده است.

وی پیگیری ساخت مدرسه دوازده کلاسه امامت در مرکز شهر یکی از بحرانی ترین مناطق شهرستان و شهر شادگان، ساخت چندین کلاس برای تامین کلاس های پیش دبستانی در روستاها و شهر، پیگیری و کسب مجوز احداث درمانگاه فرهنگیان، کسب اعتبارات لازم برای تقویت مالی مدارس در قالب مصوبات شورای آموزش و پرورش، تجهیز کامل دو آزمایشگاه در مدارس نمونه دولتی، تامین وسایل کمک آموزشی درس ریاضی برای دبیران ریاضی، تقدیر از نیروهای اداری و مدیران مدارس متوسطه دوم در دو مرحله به صورت اردو در شهر آبادان و تامین هزینه های درمانی برای بیماران صعب العلاج از جمله اقدامات انجام شده این اداره در سال جاری بوده است.

مدیر آموزش و پرورش شادگان با اشاره به هوشمند سازی کلاس‌های درس گفت: هوشمند سازی مدارس این شهرستان بسیار اندک بود و در حال حاضر بیش از ۲۰ کلاس درس هوشمند سازی شده است.

فاضلی خواستار مشارکت مردم در ساخت و سازهای فضاهای آموزشی و فرهنگی در شادگان شد.

وی گفت: تعلیم و تربیت یک کار همگانی است که باید از همه ظرفیت‌های برای همکاری با آموزش و پرورش استفاده شود.