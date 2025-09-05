به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد امروز در شمال استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، برخی نقاط در استان‌های اردبیل گیلان و مازندران بارش پراکنده رخ خواهد داد.

همچنین امروز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و برخی نقاط فارس رشد ابرهای همرفتی رگبار باران، رعد و برق وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی می‌شود.

شنبه در شمال آذربایجان غربی، برخی نقاط در سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و یکشنبه و دوشنبه در غرب سواحل دریای خزر افزایش ابر و بارش پراکنده وجود خواهد داشت.

از جمعه تا یکشنبه در ساعات بعدازظهر در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و در جنوب و نوار غربی استان فارس افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.

طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری پیش بینی می‌شود.

طی پنج روز آینده در نوار شرقی کشور به‌ویژه در شمال سیستان و بلوچستان و شرق خراسان جنوبی در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

طی سه روز آینده جنوب و شرق خلیج فارس تنگه هرمز دریای عمان و دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.