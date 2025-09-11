به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی والیبال به میزبانی فیلیپین از جمعه (۲۱ شهریور) آغاز می‌شود و تیم میزبان در دیدار افتتاحیه به مصاف تونس خواهد رفت. تیم ملی والیبال ایران از روز شنبه در اولین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان رودرروی مصر قرار خواهد گرفت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در گروه نخست این رقابت‌ها قرار گرفته‌اند و باید در مرحله مقدماتی به مصاف مصر، تونس و فیلیپین میزبان بروند. این گروه روی کاغذ آسان‌ترین گروه مسابقات محسوب می‌شود، اما تجربه نشان داده که هیچ دیداری در سطح جهانی قابل پیش‌بینی نیست و تیم‌ها با انگیزه‌ای مضاعف برابر حریفان قدرتمند صف‌آرایی می‌کنند.

عملکرد ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۵

تیم ملی ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ با سرمربیگری روبرتو پیاتزا ۱۲ مسابقه برگزار کرد که حاصل آن ۶ پیروزی و ۶ شکست و کسب ۱۹ امتیاز بود. ملی‌پوشان کشورمان در هفته نخست با سه شکست پیاپی شروعی ناامیدکننده داشتند، اما در هفته دوم با سه برد متوالی به مسابقات بازگشتند و امید صعود را زنده نگه داشتند.

هفته سوم با نتایج نوسانی همراه بود؛ از جمله شکست نزدیک مقابل اسلوونی و برد قاطع برابر بلغارستان با نتیجه ۳ بر صفر. در نهایت ایران با قرار گرفتن در رده هشتم جدول رده‌بندی شانس حضور در مرحله نهایی را به دلیل صعود مستقیم میزبان از دست داد و از ادامه رقابت‌ها بازماند. این نتایج هرچند به صعود ختم نشد، اما نشان داد والیبال ایران با ترکیب جوان و بازی‌های نزدیک برابر قدرت‌هایی چون فرانسه و اسلوونی در مسیر پیشرفت قرار دارد.

تیمی جوان با میانگین سنی پایین

یکی از نکات مهم درباره ترکیب تیم ایران، جوان‌گرایی محسوب می‌شود. میانگین سنی ملی‌پوشان در لیگ ملت‌ها حدود ۲۳.۸ سال بود و این موضوع بیانگر توجه کادر فنی به آینده است. بازیکنان باتجربه‌ای همچون میلاد عبادی‌پور و محمد موسوی در ترکیب حضور نداشتند و جای خود را به چهره‌های جوان‌تر دادند. این تغییر نسل اگرچه در کوتاه‌مدت با نوسان نتایج همراه شد، اما در بلندمدت می‌تواند تضمینی برای حضور قدرتمند ایران در میادین بزرگ آینده باشد.

بررسی حریفان ایران در مرحله گروهی

در گروه نخست مسابقات جهانی، ایران در کنار تیم‌های مصر، تونس و فیلیپین قرار دارد. فیلیپین به‌عنوان میزبان نخستین تجربه حضور خود را در قهرمانی جهان سپری می‌کند. حمایت هواداران و انگیزه بالای بازیکنان می‌تواند برای این تیم نقطه قوت باشد.

مصر یکی از تیم‌های پرافتخار آفریقاست که تاکنون ۱۱ بار در این رقابت‌ها حضور داشته است. بهترین نتیجه مصری‌ها کسب رتبه سیزدهم در سال ۲۰۱۰ بوده است. مصر که در حال حاضر تیم بیست‌وسوم رده‌بندی جهانی است، با هدایت مارکو بونیتا به میدان می‌رود.

تونس برای دوازدهمین بار در مسابقات جهانی حضور دارد که این هفت حضور آخر آن متوالی است. بهترین جایگاه تاریخ این تیم رتبه پانزدهم در سال ۲۰۰۶ است. تونس در دوره گذشته تا مرحله یک‌هشتم نهایی پیش رفت و نشان داد که می‌تواند حریفی سرسخت باشد. با توجه به جایگاه جهانی ایران (رده سیزدهم)، ملی‌پوشان کشورمان روی کاغذ شانس نخست صعود از این گروه به شمار می‌روند. با این حال تجربه نشان داده است که در مسابقات جهانی هیچ حریفی آسان نیست و غفلت در هر دیدار می‌تواند به بهای از دست دادن فرصت صعود تمام شود.

صربستان دیگر حریف احتمالی ایران در یک هشتم نهایی خواهد بود؛ این رویارویی در شرایطی رخ خواهد داد که ایران در گروه خود صدرنشین شود و صربستان هم به عنوان تیم دوم گروه H به یک هشتم نهایی صعود کند. صرب‌ها هم نسبت به سال‌های گذشته با افت زیادی روبرو بوده‌اند و نتایج این تیم در لیگ ملت‌ها و همینطور در جام واگنر که چندی پیش برگزار شد افت محسوس آن‌ها را نشان می‌دهد.

نگاهی به کارنامه ایران در قهرمانی جهان

والیبال ایران تاکنون هشت بار در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده است. نخستین حضور ملی‌پوشان به سال ۱۹۷۰ بازمی‌گردد و بهترین نتیجه تاریخ این تیم کسب رتبه ششم در سال ۲۰۱۴ بود؛ جایی که ایران با پیروزی‌های خاطره‌انگیز برابر تیم‌های بزرگ، نگاه جهانیان را به خود جلب کرد. در سال‌های بعد اگرچه تیم ملی ایران همواره حضوری ثابت در این رقابت‌ها داشت، اما تکرار موفقیت سال ۲۰۱۴ ممکن نشد و ملی‌پوشان در رتبه‌های دورقمی ایستادند. این بار اما جوان‌گرایی و تغییر نسل می‌تواند امید تازه‌ای برای بازگشت به جمع تیم‌های برتر دنیا باشد.

بدشانسی بزرگ؛ مصدومیت امین اسماعیل‌نژاد

یکی از مهم‌ترین چالش‌های تیم ملی پیش از قهرمانی جهان، مصدومیت امین اسماعیل‌نژاد در اردوی آماده‌سازی دوحه بود. این بازیکن که در لیگ ملت‌ها ستاره تیم ایران محسوب می‌شد و بارها با سرویس‌های پرقدرت و حملات مؤثر خود جریان بازی را تغییر داد، به دلیل آسیب‌دیدگی به ایران بازگشت و این مسابقات را از دست داد. غیبت او می‌تواند نقطه ضعف بزرگی برای تیم باشد، چراکه ایران در خط حمله به توانایی‌های این بازیکن تکیه فراوانی دارد. البته پیاتزا با دعوت علی حاجی پور و بردیا سعادت نبود این بازیکن را جبران کرد.

چشم‌انداز ایران در قهرمانی جهان ۲۰۲۵

با توجه به نتایج اخیر، جوان‌گرایی تیم و شرایط گروهی، ایران شانس مناسبی برای صعود به مرحله دوم دارد. در صورتی که ملی‌پوشان بتوانند با تمرکز و برنامه‌ریزی وارد مسابقات شوند، تکرار عملکرد خوب سال ۲۰۱۴ دور از دسترس نخواهد بود. نقطه کلیدی برای ایران، مدیریت بازی‌ها در لحظات حساس و پرهیز از اشتباهات فردی است؛ مسأله‌ای که در لیگ ملت‌ها بارها به ضرر تیم تمام شد.

گروه بندی مرحله مقدماتی

در این دوره برای نخستین بار ۳۲ تیم در قهرمانی جهان به مصاف یکدیگر می‌روند که در هشت گروه چهار تیمی زیر در مرحله مقدماتی با هم به رقابت خواهند کرد:

گروه A: فیلیپین، ایران، مصر و تونس

گروه B: لهستان، هلند، قطر و رومانی

گروه C: فرانسه، آرژانتین، فنلاند و کره جنوبی

گروه D: آمریکا، کوبا، پرتغال و کلمبیا

گروه E: اسلوونی، آلمان، بلغارستان و شیلی

گروه F: ایتالیا، اوکراین، بلژیک و الجزایر

گروه G: ژاپن، کانادا، ترکیه و لیبی

گروه H: برزیل، صربستان، جمهوری چک و چین

برنامه دیدارهای ایران

مرحله مقدماتی این رقابت‌ها ۲۱ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه نخست این رقابت‌ها به ترتیب با تیم‌های مصر، تونس و فیلیپین دیدار خواهد کرد که برنامه مرحله مقدماتی تیم ایران به وقت تهران به شرح ذیل است:

۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۹ صبح

ایران – مصر

۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۹ صبح

ایران – تونس

۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۳

ایران – فیلیپین